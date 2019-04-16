Ceylanpınar davasında beraat kararları onandı

Çözüm sürecini bitirilmesine gerekçe yapılan 2 polisin yaşamını yitirdiği Ceylanpınar davasında yargılanan tüm sanıklar “cinayet” suçlamasından verilen beraat kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından onandı.



Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar'ın öldürülmesine ilişkin Urfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Mart 2018’de karar duruşması görülmüştü. 13'üncü duruşmada kararını veren mahkeme, davada yargılanan 4’ü tutuklu 9 kişiye cinayet suçlamasından beraat vermişti.

Yerel mahkemenin kararına dava savcısının itirazı üzerine Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi’nde 5 Nisan'da görülen temyiz duruşmasında da, mahkeme yerel mahkemenin verdiği kararı tekrarlayarak şüphelilerin beraatına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Suruç Katliamı’ndan iki gün sonra 22 Temmuz 2015 tarihinde Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar adlı polisler evlerinde ölü bulunmuştu. Yumuşak ve Acar’ın kafalarına sıkılan kurşunla öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayetin susturucu silahla gerçekleştirildiği belirlenmişti. Bu olaydan sonra hükümet çözüm sürecini bitirmiş ve yeni çatışmalı sürecin startını vermişti.



Kürt illerinde başlatılan sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla gündemden düşen cinayetler hala gizemini korurken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cinayetler bu kez Gülen Cemaati ilişkisi ile gündeme geldi. Darbe girişimi sonrası ise sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hâkim Nurettin Bulut, darbe soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ayrıca cinayeti araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi Meclis’te kabul edilmemiş, HDP’nin önerisi, AKP ve MHP tarafından reddedilmişti.



Son olarak cinayetlerle ilgili olarak evde bulunan şüpheli parmak izleri sanıklarınkiyle eşleşmemişti. Polislerin öldürüldüğü evdeki kime ait olduğu bilinmeyen 10 parmak izinden 4’ünün ise polis Burak Koru’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak hala görevi başında olan Koru verdiği ifadede, “evde hiç bulunmadığını” ileri sürmüştü. (Urfa/MA)