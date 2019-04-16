Reyhan Başaran sözünü tuttu; kadınlarla sinemaya gitti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olan Reyhan Başaran Koç, seçim çalışması sırasında verdiği sözler gereği adım atmaya başladı.

Emek Partisinin YSK eliyle seçime girememesinin ardından bağımsız aday olan Reyhan Başaran, yürüttüğü seçim çalışmalarında, yaşamı boyunca hiç sinemaya gitmemiş emekçi kadınlara buluşmuştu. Onların sinemaya, tiyatroya ve diğer sosyal etkinliklere gidebilmesi için çalışma yürüteceklerini söyleyen Başaran sözünü tuttu. Başaran, kadınlarla Körfez Tütünçiftlik merkezinde bulunan Körfez Center AVM'deki sinemaya gidip 'Çınar' filmini izledi.

'ÇALIŞMALAR SIRASINDA BİRÇOK KADINLA YAN YANA GELDİK'

İşletmecinin 'ücretsiz izleme' olanağı sağladığı kadınlar, benzer etkinliklerin devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Başaran da, “50 günlük bir seçim çalışmasında her birimizin çok büyük emeği vardı, sağ olun. Çalışmalar sırasında birçok kadınla yan yana geldik, emekçi mahallelerde sinemaya, tiyatroya gitmemiş kadınların varlığı bizi etkilemişti. Biz de bugün arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda hep beraber sinemaya gelelim dedik, iyi de oldu” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)