16 Nisan 2019 12:22
Müjdat Gezen, Abdülhamit'in torununa hakaretten beraat etti
2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.
Fotoğraflar: DHA
Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi. (İstanbul/DHA)
Müjdat Gezen, 2. Abdülhamid'in torununa hakaretten hakim karşında
ETİKETLER: Müjdat Gezen
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
AKP-MHP ittifakının asıl amacı seçimi itibarsızlaştırmak mı?
Yusuf KARATAŞ
Erdoğan hangi davadan söz ediyor?
Bülent FALAKAOĞLU
Seçmeni yok sayan işsizi de yok sayıyor
Mustafa YALÇINER
‘Gitmek mi zor kalmak mı zor' sancısı...
Mumia Abu JAMAL
"Kötü kadınlar"
Turgay OLCAYTO
Umutsuzluğa düşmek istemeyen ozanın türküsü
Alper KAYA
Alt liglerin 'Süper'leri
REKLAM