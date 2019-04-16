Antalya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularının taşındığı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya- Burdur yolunun 40'ıncı kilometresindeki Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendi. Yol kenarındaki 'Antalya' tabelasına çarpıp, deviren midibüs, kayalıklara çarparak, durdu. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın da bulunduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliği alırken, araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahaleden sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza sonrası 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Üzerlerinden kimlik çıkmadığı için yaşamını yitirenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Öte yandan kaza sırasında sporcuların etrafa saçılan eşyaları, polis ve itfaiye ekiplerince toplanırken, yan yatan midibüs ise vinçle yoldan kaldırılıp, otoparka çekildi.

Midibüstekilerin, Üsküdar Belediyesi'nce tahsis edilen araçla özel organizasyon kapsamında futbol maçı için Manavgat ilçesine gittiği kaydedildi. (Antalya/DHA)