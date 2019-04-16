CHP: Binali Yıldırım’ın kardeşi de kaydırılmış seçmen çıktı

AKP, Büyükçekmece'de 27 bin seçmenin "kaydırıldığı" iddiasıyla seçimlerde "organize usulsüzlük" yapıldığını iddia ediyor ve seçimlerin yenilenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak "Bu seçim başlı başına murdar olmuş... Oylarımız iç edilmiş" diyen AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturan kardeşi Eyüp Yıldırım’ın kaydı da Çekmeköy’deki bir belediye çalışanının evinde çıktı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin CHP’li üyesi Nadir Ataman ile CHP’li eski üyesi Hüseyin Sağ, Çekmeköy’deki seçmen kütüklerinde gösterilen adres bilgilerini tek tek araştırdı. Kayıtlarda, AKP’ye yakın çok sayıda ismin başka ilçelerden Çekmeköy’e taşındığı tespit edildi. Nadir Ataman, 24 Haziran Genel Seçimlerinde Çekmeköy’de oy kullanan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen kaydı görünmeyen 3 bin 22 kişi tespit edildiğini söyledi.

Bu kişilerin arasında hayatını kaybeden seçmenler de bulunduğunu dile getiren Ataman, “Ancak hâlâ yaşayan birçok tanıdığın seçmen kayıtları sistemden düşürülmüş, yıllardır aynı yerde oturan kişilere bu dönem oy kullanma hakkı vermemişler. Bu kişiler de yıllardır aynı yerde oy kullandıkları için kayıtları var mı yok mu diye kontrol etmemişler” dedi.

Ataman, Binali Yıldırım'ın kardeşi ve aynı zamanda önceki dönem Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Eyüp Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturduğu halde seçmen kaydının Çekmeköy’de olduğunu açıkladı. Ataman, “Eyüp Yıldırım Sancaktepe'de oturuyor. Ama adresi yasa dışı biçimde Çekmeköy Belediye personeli M.Ç.'nin Sultançiftliği Mahallesi'ndeki evine alınmış” dedi. Ataman, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Keskin ve eşinin de aynı belediye personelinin evinde yaşıyor gibi gözüktüğünü belirtti.

Ataman, Çekmeköy Belediyesinin İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalıştırdığı daimi yetkilisi Sadık Işık’ın evinde 9 kişinin daha kaydının bulunduğunu dile getirdi. Bu kişiler arasında Çekmeköy Beledeyisi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Selman, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın sağ kolu Zafer Sevencan ve eşi de var.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ, AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN EVİNDE KAYITLI

Ataman, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar’ın Sarıyer’de oturduğunu ama seçmen kayıtları listesinde ailesiyle AKP’li meclis üyesi Yılmaz Sezgin’in evinde gözüktüğünü söyledi. Ataman, 24 Haziran Seçimlerinde Rize’de oy kullanan eski futbolcu ve Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in de AKP'li Meclis Üyesi Rıdvan Bural'ın evinde kayıtlı olduğunu belirtti.

14 BİN GİTTİ, 16 BİN GELDİ

Hüseyin Sağ, Çekmeköy’de 14 bin seçmenin gittiğini yerine 16 bin seçmenin geldiğini ifade ederek “3 bini nerede belli değil. Burada oturanlar karışık olarak silinmiş, seçmen kaydırıldığı ortaya çıkmasın diye. Nüfus arttı ve meclis üye sayısı 33’ten 37’ye çıktı” diye konuştu. Gelen seçmen grubu içinde 18-102 yaş grubu olduğuna vurgu yapan Sağ şu açıklamayı yaptı: “18 yaş aralığı ile 102 yaşına kadar toplam 5 bin 43 kişinin 24 Haziran’da nerede oy kullandığı belli değil. 18-19 yaş arası kişiler ilk defa oy kullanıyor ama geri kalanların 24 Haziran’da nerede oy kullandıkları bilinmiyor.” (HABER MERKEZİ)

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