Sanayi üretiminde daralma sürüyor: Yüzde 5,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi Şubat 2019 raporunu açıkladı. Şaşırtmayan rapora göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Sanayi üretimi Aralık 2018'de yüzde 10, Ocak 2019'da ise yüzde 7,4 daralmıştı. Sanayi üretimi yıllık bazda Eylül 2018’den beri daralma trendi izliyor.

Ekonomide sert düşüşe işaret eden büyüme oranı ne anlama geliyor?

Grafik: TÜİK

Dün açıklanan işsizlik rakamları da sanayi üretim rakamlarıyla paralellik göstermişti. Sanayi üretiminde süren daralma nedeniyle işsizlik rekor seviyeye ulaşarak yüzde 14,7 olmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

Ocak ayı işsizlik oranında rekor artış: Yüzde 14,7

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