İktidara yakın gazeteler, "işsizliğin acı rekoru"nu görmedi

Türkiye’de resmi işsizlik oranı yüzde 14,7’ye, resmi işsiz sayısı ise 5 milyona dayandı ancak iktidara yakın gazeteler, ekonominin ve emekçilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koyan bu veriler yokmuş gibi davrandı!

Türkiye’de dün işsizlik verileriyle ekonomideki kriz tablosunun istihdama etkileri açık şekilde görüldü. Ocak 2018 ile Ocak 2019 arasında geçen bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişi artarken resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 3.9’luk rekor artışla yüzde 14.7’ye çıkarken genç işsizlik oranı yüzde 26.7’yi gördü.

HANGİ GAZETE, NASIL GÖRDÜ?

Ekonomistler, işsizlik verilerinin 2001 ve 2009 krizlerinden dahi daha ağır bir bilançoya işaret ettiğini belirtirken pek çok gazete bugün işsizliği manşetine taşıdı. Evrensel “Oyları değil işsizleri say”, BirGün “Amaç sayımı değil krizi unutturmak”, Aydınlık “İşsizler cumhuriyeti”, Milli Gazete “Kriz değil buhran: TÜİK saydı, işsizlik 14.7 manşetlerini attı. BirGün'de Hayri Kozanoğlu, işsizlikteki artışı "acı rekor" olarak tanımladı.

Cumhuriyet, “Türkiye’nin canı yanıyor”; Sözcü, işsizlikle birlikte dolar, avro, biber, soğan, benzin fiyatlarını da aktararak “Vatandaş bu halde” ifadesini birinci sayfasına taşıdı. Bu gazeteler aynı zamanda dün Ankara'da işsizlik nedeniyle kendini yakmaya çalışan yurttaşa da yer verdi.

Karar’da “Gençler evde kaldı, işsizlik rekor kırdı” haberi birinci sayfada verilirken içeride İbrahim Kahveci, “Krizin henüz başında işsizlik rekoru” analizini yayımladı. Yeni Yaşam gazetesi ise işsizlik oranının 2009 krizindeki seviyeyi dahi aştığını öne çıkardı.

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Nisan 2019 Salı

5 MİLYON İŞSİZ YOKMUŞ GİBİ DAVRANDILAR!

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde ise 5 milyona dayanan “resmi işsizler” görmezden gelindi. Kalyoncuların sahibi olduğu Sabah, Demirören’in sahibi olduğu Hürriyet, Posta, Milliyet, Ethem Sancak’ın Hasan Yeşildağ’a bıraktığı ESMEDYA’nın kontrolündeki Star, Akşam, Güneş’in yanı sıra Akit, Diriliş Postası, Yeni Söz, Milat, Yeni Birlik ve MHP’nin gazetesi Ortadoğu, işsizlik haberlerine birinci sayfalarında hiç yer vermedi. Rekor işsizlik verilerine bu gazetelerin ekonomi sayfalarında da rutin bir gelişme muamelesi yapıldı.

İhlas Holding’in Türkiye gazetesi “Dersimiz işsizlik” başlığıyla habere tek bir spot ayırdı. Albayrakların Yeni Şafak’ı da küçük bir göstermeyle işsizlik verisine birinci sayfasında yerdi. Yeni Şafak'ta ekonomi yazarlarının önemli bulmadığı (!) işsizliği "Ekonomiden anlamam fakat sosyolojiden birazcık çakarım." diyen İbrahim Kılıçarslan köşesine taşıdı. Kılıçarslan, "Ve sosyoloji bu istatistikler üzerinden bana diyor ki 'aman dikkat, ha patladım, ha patlayacağım.'" dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Ocak ayı işsizlik oranında rekor artış: Yüzde 14,7