Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Nisan 2019 Salı
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
16 Nisan 2019 08:57Son Güncellenme Tarihi: 16 Nisan 2019 09:25
İşsizlik rakamları, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışması, yerel seçim ve bitmeyen oy sayımları, açlık grevleri ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
16 Nisan Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
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