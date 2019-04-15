15 Nisan 2019 00:01
Benzin ve motorine zam geldi (15 Nisan 2019)
Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.
Fotoğraf: Pixabay
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV’den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.
Zamlar, ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak. (EKONOMİ SERVİSİ)
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