Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı. Kentin simgesi olan katedralin kulesi yıkıldı ve çatısı tamamen çöktü. Yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binalar tahliye edildi.

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangın çıktığını bildirildi. Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına, katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken katedralin olduğu bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

"KURTARILMASI KESİN DEĞİL"

Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu. İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz." ifadesi kullanıldı.

Yangına 400 itfaiyeciyle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, tüm çalışmaların katedralin kuzey kulesinin yıkılmasının önlenmesine ve sanat eserlerinin kurtarılmasına yoğunlaştırıldığı ancak tüm çabalara rağmen ayakta kalan kulenin de yandığı belirtildi.

İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, "Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum." dedi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de yangının kontrol altına alınamadığını ve gelecek saatin belirleyici olacağını belirterek, "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil." açıklamasını yaptı.

YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Fransız itfaiyesi, yapıya zarar vermemek için helikopterle su atma yöntemine başvuramadıklarını da açıkladı.

BBC’ye konuşan Amerikalı yangın söndürme uzmanı Gregg Favre ise Fransız itfaiyecilerin büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğu yorumunu yaptı. Favre, itfaiyecilerin yangını söndürmek için bir yandan yapının içine girmesi gerektiğini, bir yandan da çatının çökmesi ve sürekli düşen parçalar nedeniyle bunu yapmakta zorlandıklarını söyledi.

ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binalar tahliye edildi. Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot ise "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

PASKALYA İÇİN HAZIRLIK YAPILIYORDU

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

MACRON: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Öte yandan bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un olay yerine giderek bilgi aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum" dedi.

"SADECE FRANSA'NIN SEMBOLÜ DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın Paris şehrindeki yangına ilişkin aldığımız acı haberler dolayısıyla büyük üzüntü içerisindeyiz. Notre Dame Katedrali sadece Fransa'nın sembolü değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasının parçasıdır."

UNESCO: FRANSA'NIN YANINDAYIZ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedraldeki durumu yakından takip ettiklerini ve bu "paha biçilemez mirasın korunması ve restorasyonu için Fransa'nın yanında durduklarını" açıkladı.

TRUMP: HIZLI MÜDAHALE GEREKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Paris'te Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını izlemek korkunç. Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullandı.

850 YILLIK TARİH YANIYOR

Gotik mimarisiyle ünlü katedral, Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden biri. Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Paris'in Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'ndaki Notre Dame, yaklaşık 300 yılda inşa edildi. Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde Meryem Ana heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyordu.

NOTRE DAME'IN KAMBURU İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı tarihi yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Görsel, NBC News kanalının YouTube canlı yayınından alınan ekran alıntısıdır

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