Fransa Bakanı: Notre Dame'daki birçok eserin tahrip olma riski var

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri kabul edilen Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı. Aynı zamanda kentin simgelerinden biri olan ünlü katedralin kulesi yıkıldı ve çatısı tamamen çöktü. Yangının uzun süre söndürülememesi nedeniyle çevre binalar tahliye edildi. Katedralin ana yapısı ve kuzey çan kulesi kurtarıldı. Yangının neden çıktığı ise hâlâ tam olarak bilinmiyor. Yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarının başında gelen yaklaşık 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde, renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktı. Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına, katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtildi. Katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında kule çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken katedralin olduğu bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Yangının tam olarak nasıl başladığına dair net bir bilgi verilmedi. Paris Savcılığı soruşturma başlatıldığını duyururken Notre Dame sosyal medyada gündeme oturdu.

"BİRÇOK ESERİN TAHRİP OLMA RİSKİ VAR"

AA'nın verdiği bilgiye göre, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirdi.

Castaner, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen katedralde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Dünyaca ünlü 856 yıllık tarihi yapının yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Castaner, katedralin Fransa'nın tarihine ait olduğunu, yeniden inşa edileceğini ve çanların tekrar çalınacağını söyledi.

Notre Dame Katedrali'nin yangından sonraki hali | Fotoğraf: Christophe Petit Tesson/Pool/EPA/AA üzerinden

Katedrale ziyaret sırasında Castaner'e Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui de eşlik etti. Bakanın Katedral ziyaretine katılan CFCM Başkanı Oğraş, yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame'ın yanmasından derin üzüntü duyduğunu ve dünyadaki Hristiyanlarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

TAVANDA 3 BÜYÜK DELİK OLUŞTU

Bu arada, itfaiye ekiplerinin katedralin içerisinde kalan eserlerin tahrip olmaması için çalışmalarını sürdürdüğü, uzmanların da oluşan hasarları tespit etmeye çalıştığı kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kulelerden birinin ve çatının tamamen çökmesi sonucu tavanda 3 büyük delik oluştu.

Notre Dame Katedrali'nin yangından sonraki hali | Fotoğraf: Christophe Petit Tesson/Pool/EPA/AA üzerinden

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de katedralin restorasyon çalışmaları için Başbakanlıkta bir toplantı düzenledi.

MACRON'UN BASIN TOPLANTISI İPTAL

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katedralde çıkan yangın nedeniyle yarın sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildiği ve açıklamanın uygun zamanda yapılacağı bildirildi.

Diğer yandan, Fransa'daki siyasi partilerin, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için başlattıkları kampanyaların yangın nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

RESTORASYON 10-15 YIL ZAMAN ALACAK

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe, katedralin yeniden inşa çalışmaların 10-15 yıl alacağını açıkladı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkedeki katedrallerin Notre Dame Katedrali'yle dayanışma içerisinde olmak için yarın yangının başladığı 18.50'de çanlarının çalınacağı belirtildi.

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon Euro'luk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni kaydetmişti.

15 NİSAN'DA YAŞANANLAR

"ANA YAPISI KURTARILDI"

AA'nın verdiği bilgiye göre, Fransa İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez açıklama yaparak "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi. Nunez, ayrıca yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yangının kısmen kontrol altına alınması sonrası yaptığı açıklamada, "En kötüsü engellendi" dedi. "Notre Dame’ı hem birlikte yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullanan Macron, yeniden inşa için uluslararası bir bağış kampanyası başlatılacağını söyledi.

ÖNCE "KURTARILMASI KESİN DEĞİL" DENİLDİ

Paris İtfaiyesi ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu. İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz." ifadesi kullanıldı.

Yangına 400 itfaiyeciyle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, tüm çalışmaların katedralin kuzey kulesinin yıkılmasının önlenmesine ve sanat eserlerinin kurtarılmasına yoğunlaştırıldığı ancak tüm çabalara rağmen ayakta kalan kulenin de yandığı belirtildi.

İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, "Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum." dedi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de yangının kontrol altına alınamadığını ve gelecek saatin belirleyici olacağını belirterek, "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil." açıklamasını yaptı.

YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMEDİ?

Fransız itfaiyesi, yapıya zarar vermemek için helikopterle su atma yöntemine başvuramadıklarını açıkladı.

BBC’ye konuşan Amerikalı yangın söndürme uzmanı Gregg Favre ise Fransız itfaiyecilerin büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğu yorumunu yaptı. Favre, itfaiyecilerin yangını söndürmek için bir yandan yapının içine girmesi gerektiğini, bir yandan da çatının çökmesi ve sürekli düşen parçalar nedeniyle bunu yapmakta zorlandıklarını söyledi.

ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binalar tahliye edildi. Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot ise "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

MACRON: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Öte yandan 15 Nisan akşamı televizyonda halka seslenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Macron’un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Macron’un olay yerine giderek bilgi aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum" dedi.

"SADECE FRANSA'NIN SEMBOLÜ DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yangına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın Paris şehrindeki yangına ilişkin aldığımız acı haberler dolayısıyla büyük üzüntü içerisindeyiz. Notre Dame Katedrali sadece Fransa'nın sembolü değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasının parçasıdır."

UNESCO: FRANSA'NIN YANINDAYIZ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedraldeki durumu yakından takip ettiklerini ve bu "paha biçilemez mirasın korunması ve restorasyonu için Fransa'nın yanında durduklarını" açıkladı.

TRUMP: YANGINI İZLEMEK KORKUNÇ

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Paris'te Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını izlemek korkunç. Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullandı.

NOTRE DAME TWİTTER'IN GÜNDEMİ OLDU

Çok sayıda Twitter kullanıcısı yangın çıktığı andan itibaren #NotreDame hasgtag'iyle yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Tarihi katedraldeki yangın saatlerce trend topic listesinde birinci sırada yer aldı. Çok sayıda gazeteci ve siyasi parti liderinin de açıklama yaptığı Twitter'da, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da üzüntüsünü paylaştı.

850 YILLIK TARİH YANIYOR

Gotik mimarisiyle ünlü katedral, Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden biri. Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Paris'in Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'ndaki Notre Dame, yaklaşık 300 yılda inşa edildi. Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde Meryem Ana heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyordu.

NOTRE DAME'IN KAMBURU İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı tarihi yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Görsel, NBC News kanalının YouTube canlı yayınından alınan ekran alıntısıdır

Notre Dame de Paris: Popüler bir müzikalin ötesi