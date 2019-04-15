Fethiye'de paraşüt kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan ve kayalıklara çarpan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu ile yabancı uyruklu kişi, 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ise 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşmaya çalışan kurtarma ekibinin, cenazeleri aşağı indirmek için çalışma yapacağı kaydedildi. Ölenlerin ismi henüz öğrenilemezken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)