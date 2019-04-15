Asansör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde apartmanın asansör bakımını yapan işçi, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Akdeniz Mahallesi'nde bir apartmanın asansör bakımını yapan Nuri Serbest (28), bir anda kabinin hareket etmesiyle asansör kabini İle duvar arasında sıkıştı. Olayı fark eden apartman sakinleri tarafından çağırılan 112 sağlık ekİpleri Nuri Serbest 'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Serbest'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mersin/DHA)