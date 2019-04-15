Van, Diyarbakır, Hakkari ve Mardin'de eş başkanlar mazbatasını aldı

Van'ın Erciş, Diyarbakır'ın Bismil ve Yenişehir, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde seçilmişler mazbatasını aldı.

MARDİN

Fotoğraf: MA

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde HDP'li belediye eş başkanları halkla birlikte belediyeyi devraldı. Eş başkanlar, kenti halkla birlikte yönetme sözü verdi.

HDP'nin rekor oyla kazandığı Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Semire Nergis ve Ferhat Kut ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Nusaybin Adliyesine gelerek, ilçe seçim kurulundan mazbatalarını alan eşbaşkanlar Nergis ve Kut, adliye binası önünde açıklama yaptı. AKP'nin itirazı nedeniyle mazbatalarını gecikmeli aldıklarını dile getiren Eş Başkan Nergis, bütün Nusaybin halkına teşekkür etti. Nergis, belediyeyi birlikte yönetmek için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Açıklama ardından Eş Başkanlar beraberlerindeki heyetle birlikte parti binasından belediyeye geçti.

Belediye önünde yüzlerce kişi bir araya gelirken Eş Başkan Ferhat Kut da kenti halkla birlikte yöneteceklerini söyleyerek personelin de ayrım yapmadan halka hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Eş başkanlar, görevi eski Eş Başkan Cengiz Kök'ten devraldı.

Öte yandan HDP'li Derik Belediye Eş Başkanları Mülkiye Esmez ve Mehmet Şerif Kıran da mazbatalarını alarak belediyeyi devraldı. Belediyeyi devralan eş başkanlar ilçeyi halkla birlikte yöneteceklerini söyledi.

HAKKARİ

Fotoğraf: MA

Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman ve meclis üyeleri mazbatasını aldı. KHK'li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Eş Başkan Seher Kadiroğlu Ataş, "Biz mazbatamızı halkımızdan aldık. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise mazbatasını dün alan HDP belediye Eş Başkanları Remziye Yaşar ile İrfan Sarı, belediye önünde devir teslim töreni düzenledi. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde ilçede yüzde 66.18 oy alarak belediyeyi kazanan HDP'li eş başkanlar, meclis üyeleri, HDP, DBP'li yöneticiler ve çok sayıda yurttaş belediye binası önüne geçerek törene katıldı. Zırhlı araç, beton blok ve bariyerlerin kaldırıldığı bina önüne toplananlara hitap eden HDP İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Beşer, halkın iradesinin yok sayıldığı bir süreçte halkın belediyelerini geri alarak bu gaspa cevap verdiğini söyledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Bismil Belediyesi eş başkanları Gülşen Özer ve Orhan Ayaz, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldı. Eş başkanlara, yüzlerce yurttaş eşlik etti. Mazbatalarını alan eş başkanlar, belediye kayyım atanmadan önce Nujin Kadın Merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren ve kayyımın gelmesiyle kapatılarak belediyenin hizmet binası olarak kullanılan binaya geldi.

"HALKIN İRADESİNİ GERİ ALDIK"

Burada davul zurna eşliğinde karşılanan eş başkanlar, yurttaşlar ile birlikte halay çekti. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz, halkı selamlayarak, “Evinize hoş geldiniz. Uzun bir mücadelenin ardından özgürlük ve başarı noktasına geldik. Yalnız bu özgürlük mücadelemiz yeni başlıyor. Kayyumlar tarafından gasp edilen halkın iradesini geri aldık. Biz Bismil halkıyla gururluyuz” diyerek, yurttaşlara teşekkür etti.

Diğer Eş Başkan Gülşen Özer ise "Bugün, evimize geldik. Çünkü birlik ve beraberliğinizle gasp edilen iradenizi geri aldınız. El ele vererek bu kenti birlikte yöneteceğiz ve düzelteceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Belgin Diken de İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatayı alırken, diğer eşbaşkan İbrahim Çiçek’e ise KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmedi. Mazbatayı alan eşbaşkan Diken’in ilk işi, kayyum döneminde belediyenin etrafına konulan beton blokları kaldırmak oldu.

VAN

Van'ın Erciş ilçesinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Yıldız Çetin, bugün İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alarak göreve başladı.

HDP'den Erciş Belediye Başkanı seçilen Yıldız Çetin de bugün partililerle birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Daha sonra Erciş Belediyesine geçen Çetin, burada tebrikleri kabul etti. Erciş halkına teşekkür eden Çetin, "Bizleri irade olarak tayin ettiler. Yaklaşık 15 gündür mazbata almayı bekliyorduk. Bugün mazbatamızı aldık. Hizmet boyutuyla 2014 yılında Erciş halkı HDP’yi yine irade olarak tayin etmişti. Bugün yine Erciş halkı bizleri irade olarak tayin etti. Bizler yarıda kalmış projelerimiz ve halkımızın her kesimine hitap edecek çalışmalarımızın sözünü veriyoruz. Bizi destekleyen ve desteklemeyen herkesin belediye eş başkanları olacağımızı, kapımızın Erciş halkına açık olduğunu, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarından uzak olacağımızın sözünü veriyoruz." dedi. (HABER MERKEZİ)

KESK ve Amed İhraçlar Platformundan mazbata tepkisi

Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı

YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

Ahmet Türk ve Figen Altındağ mazbatalarını aldı