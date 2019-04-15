CHP'li Aykut Erdoğdu: Geniş tanımlı işsiz yaklaşık 8,5 milyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK tarafından resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olarak açıklandığını belirterek, geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyon 344 bin olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün (15 Nisan) açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Erdoğdu, iktidarın seçimlerden önce 2,5 milyon kişiye istihdam sözü verdiğini hatırlattı. Açıklanan işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olduğunu belirten Erdoğdu, “İş bulma ümidi olmayanlar, çalışmaya hazır ama iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar ve mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda işsiz sayısı 7 milyon 144 bin. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler de eklendiğinde bu sayı 7 milyon 552 bin ediyor. Yetersiz istihdam edilenlerin de dahil edildiği en geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 344 bin. Ocak ayı itibarıyla gerçek işsizlik oranı yüzde 20,8.. DİSK’in takip ettiği ve eksik istihdamın da göz önünde bulundurulduğu işsizlik oranı yüzde 22’ye ulaştı” dedi.

"EKONOMİYİ UÇURACAĞIZ" DİYORLAR

Uluslararası finans çevrelerine Türkiye ekonomisinin hızla toparlanacağının açıklandığı son iki ay içinde iş arama süresine göre işsizler ordusuna eklenenlerin sayısının 1 milyon 772 bin olduğuna belirten Erdoğdu, “Yaklaşık 1 milyon kişi bir yıl ve daha uzun zamandır iş arıyor. Ekonomik daralmanın olduğu süreçte Türkiye ekonomisi başka dönemlerdeki gibi iş yaratamıyor. Kriz yönetimini beceremeyen bu iktidar, krizin süresini uzatarak halkın ekmeğiyle oynuyor” dedi. İktidarın “Ekonominin uçacağının” vaat ettiği 24 Haziran seçimlerinden bu yana 314 bin kadın ile 1 milyondan fazla erkeğin işsizler ordusuna katıldığını ifade eden Erdoğdu, tarım dışı işsizlik oranlarının da son 5 yıl içinde görülen en yüksek düzeyde olduğunu söyledi.

5 MİLYON GENÇ NE OKULDA NE DE İŞTE

Ayrıca 15-29 yaş arasındaki 5 milyon 175 bin gencin ne eğitimde ne istihdamda olmadığına işaret eden Erdoğdu, “Bu yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 29,1’dir. Sadece krizin ömrünü uzatmakla kalmıyorlar, Türkiye’nin geleceğini çalıyorlar” dedi. Sadece Aralık ayından Ocak ayına inşaatta 137 bin kişi, imalatta 139 bin kişi, hizmet sektöründe ise 99 bin kişinin işini kaybettiğini bildiren Erdoğdu, 24 Haziran seçimlerden bu yana inşaatta 632 bin, imalatta 285 bin, hizmetlerde 164 bin kişinin işini kaybettiğini kaydetti.

Ülkede sadece işsizlerin değil, çalışanların büyük bir çoğunluğunun da yoksulluk sınırında bir ücretle çalışmaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade eden Erdoğdu, önemli bir kesimin asgari ücretle çalıştığını söyledi. Açlık sınırının Türk-İş’in rakamlarına göre 2 bin 14 TL olduğuna dikkat çeken Erdoğdu, “iktidar işsizliğin altında inleyen kitleler ile asgari ücret civarında yaşayan geniş bir kesime mutsuzluktan başka bir şey vermemiştir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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