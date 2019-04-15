Kızılırmak Futbol Turnuvası kadınların maçı ile başladı

Bu yıl 25. kez düzenlenen Kızılırmak Futbol Turnuvası, kadına yönelik şiddete ve kadın intiharlarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla kadınların futbol maçı ile başladı. Kızılırmak ve Davulalan Vakfı (Dav Vak) kadın takımları arasındaki maç ile başlayan turnuvada "Kadınlar öldürülmesin, cinsel, fiziksel şiddete uğramasın, intihar etmeleri engellensin, insanca yaşayabilsinler" mesajı verildi.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu (Kızılırmak) tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen futbol turnuvası bu yıl iki kadın futbol takımının karşılaşması ile başladı. "Kızılırmak Çeyrek Asır Futbol Turnuvası" adı ile düzenlenen bu yılki turnuvada kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Kadınlar öldürülmesin, cinsel, fiziksel şiddete uğramasın, intihar etmeleri engellensin, insanca yaşayabilsinler" mesajı verildi. Davul zurna eşliğinde halaylarla başlayan turnuvada, Kızılırmak ve Davulalan Vakfı (Dav Vak) kadın takımları arasındaki maç iki takımın beraberliği ile sona erdi.

"KADIN FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEMEK İSTİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Kızılırmak Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz, bunun bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ayrı bir kadın futbol turnuvası düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Akyüz, "Bir farkındalık adına kadınlarımızla sahaya çıkmak istedik. 25 yıldır centilmenlik, kardeşlik, barış dostluk üzerine kurulan bir çatıdır burası. Bu unutulmasın." dedi. Akyüz, 25. kez düzenledikleri bu turnuvadan amaçlarının da gençleri sosyal aktivitelerde bir araya getirmek, dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı geliştirmek, yeni nesillerin birbirlerini tanımalarını sağlamak olduğunu belirtti. Akyüz, "Kadınlarımız, gençlerimiz bu toplumun aydınlık yüzleri. Onların bu aydınlık yüzü, bu turnuvaya ayrı bir renk ve güzellik katacak" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"TURNUVA HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK"

İlk maçların yapıldığı, dostluk ve kardeşliğin öne çıktığı ve Kızılırmak'ın üyesi 17 köy derneğinin takımları katıldığı turnuva haziran ayına kadar pazar günleri devam edecek. Turnuvaya katılan takımların köyleri şöyle; Tayalan, Delikkaya, Çağlayan, Merkez Sarıkaya, Emlek Kale, Yahyalı, Kara Leylek, Hüyüklüalan, Bozhüyük, Sivrilan, Emlek Hüyük, Kümbet, Gülören, İlyas Hacı, Saraç, Sarı Tekke ve Nallı. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Dilan Sarıkaya futbol turnuvası ile anıldı

Şebnem Yurtman futbol turnuvası sona erdi