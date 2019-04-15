Trakya bölgesinin demir yollarında travers çatlak, vidalar eksik

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan tren kazasının üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçti. Ancak Trakya bölgesinde tren yolları halen tehlikeli bir görüntü sergiliyor. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde rayları traverslere sabitleyen vidaların olmaması yeni kazalara davetiye çıkartıyor.

Tekirdağ’da yayımlanan Muratlı Hizmet gazetesi gelen şikayetleri değerlendirerek demir yollarını inceledi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında 25 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazanın meydana geldiği yerin yakınında travers vidalarının koptuğunu görüntüledi. Her gün 2-3 tren seferinin yapıldığı raylarda bazı vidalar eksik bazıları ise kopmuştu. Daha önce yapılan açıklamalarda vidaların çalındığı söylense de kırık vidalar tek sorunun hırsızlık olmadığını gösteriyordu. Bazı traversler ise çatlamıştı. Tren hatlarında yol kontrolü yapan yol bekçilerinin kadrosunun beş yıl önce kaldırılması da eleştirilere neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)