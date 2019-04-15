Meteorolojiden ‘Kuğu fırtınası’ uyarısı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. Uzmanlar vatandaşları ‘kuğu fırtınası’na karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ayrıca vatandaşları ‘kuğu fırtınası’na karşı uyardı.

KUĞU FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN OLUR?

“Kuğu fırtınası”, bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanıyor. Denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan’da başlayıp 3 gün sürüyor. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebiliyor. (İSTANBUL)