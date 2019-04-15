İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya basın özgürlüğü dersi gibi karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir yazısından ötürü ağır ifadeler kullanarak savcılığa şikayet ettiği Prof. Dr. Baskın Oran hakkında takipsizlik kararı verdi.

Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre, Başsavcılığın "Kovuşturmaya yer olmadığına" ilişkin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’daki basın özgürlüğü ile ilgili hükümler ve AİHM kararları hatırlatılarak Oran’ın yazısının basın özgürlüğü sınırları içinde kaldığı belirtildi.

Süleyman Soylu, Prof. Oran’ın 23 Haziran 2017’de Agos gazetesi ve T24 internet sitesinde yayımlanan "Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler" başlıklı yazısı ile ilgili olarak Twitter hesabından ”Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” diye yazmıştı. Bakan Soylu, ardından da Avukatı Uğur Kızılca aracılığıyla savcılığa dilekçe vererek Oran hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından dava açılmasını istemişti. Prof. Oran hakkındaki soruşturmayı yürüten Savcı Arif Cemil Özkurşun, yaklaşık iki yıl sonra takipsizlik kararı verdi.

Kendisini ilim adamı diye pazarlamış

yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak

Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 24 Haziran 2017

Kararda “Basın özgürlüğü, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Haber verme hakkının özgür bir biçimde kullanılamadığı, basın yoluyla olayların aktarılamadığı, değerlendirilemediği bir sistemde; bireyler bilgiye ulaşamaz, düşünce ve kanaatleri açıklama hürriyetini idrak edemez” denildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" HATIRLATMASI

“Basın özgürlüğüne yönelik sınırlamalar, hukukun evrensel ilkelerine, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve Anayasa hükümlerine aykırı olmamalıdır” diyen savcı kararında “Bu temel ilke ve düzenlemelere aykırı olarak yapılan her müdahale, hiç tereddütsüz hukuka aykırı bir nitelik taşır. AİHS’nin 10’uncu maddesinde yer alan ifadeyi açıklama özgürlüğünün ’Sınır tanımayan’ bir değere sahip olduğu, böyle bir özgürlüğün halkın büyük bir kesimini rahatsız etse dahi koruma kapsamında kaldığı, yine Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birçok kararlarında belirtildiği üzere, ağır, sert veya incitici nitelikte de olsa, eleştiri hakkını kullanan kişiye yaptırım uygulanmaması gerektiği belirtilmektedir.” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)