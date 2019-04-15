Uzaklaştırma kararına rağmen eşini vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde, Ramazan D, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D'yi tabancayla vurup, ağır yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından Ramazan D, fare zehri içerek, intihara teşebbüs etti.

Hüsniye D, evde yalnızken, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D, komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan Hüsniye D, komşuları rahatsız etmemek için Ramazan D'yi içeri aldı. İçeride yanında getirdiği tabancasını çıkaran Ramazan D, Hüsniye D'ye ateş açtı.

Apartmanda yaşayan Oğuzhan Alptekin, "Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım sonra içeri girdi. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp, içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Kadın ağır yaralıydı" dedi.

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EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Sultangazi'de çocuklarının gözleri önünde eşini döven kişi araya girenler tarafından bıçaklandı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana gelen olayda Selma Yayla annesi Hayriye Yanar, çocukları Duygu Yayla ve Melis Yayla ile birlikte gezmeye çıktı. Ailesiyle birlikte bir parka gelen Selma Yayla işte olan eşi Mehmet Yayla ile telefonda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra parka gelen Mehmet Yayla eşi Selma Yayla’ya şiddet uygulamaya başladı.

Eşine şiddet uygulayan Mehmet Yayla’ya çevredekiler müdahale etti. Mehmet Yayla eşine şiddeti uygulamayı sürdürüp, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Yayla’yı bacağından bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yayla’nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

"BEN DE, TORUNLARIM DA ÇOK KORKTUK"

Hayriye Yanar, kızı ve torunlarını görmek için Sultangazi’ye geldiğini belirterek, “Kızımla telefonda konuşuyorlardı. Çok sürmedi yanımıza geldi. Gelmesiyle kızıma kızıma küfür etmeye başladı. Kızımı alıp hemen yere fırlattı. Buradaki insanlar kızımı kocasının elinden bir türlü kurtaramadılar. Kurtaramayınca çocuklardan biri bıçakladı. Ben de, torunlarım da çok korktuk” dedi. (HABER MERKEZİ)

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