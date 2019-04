İzmir Kitap Fuarı sona erdi: Katılım yüksek satışlar düşük

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin (TYB) ortaklaşa düzenlediği 24. İzmir Kitap Fuarı sona erdi. Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı’nda düzenlenen fuara 465 yayınevi ve demokratik kitle örgütü katıldı. 115 kültürel etkinliğinin düzenlendiği fuarda birçok yazar ve şair okuyucularıyla bir araya geldi.

TÜYAP Kurumsal İletişim Direktörü Cemre Öder, İzmir’de yoğun ziyaretçinin katıldığı bir fuar geçirdiklerini söyleyerek, her sene kentte yüksek bir katılım olduğunu ifade etti. Çevre illerden ziyaretçi katılımının da olduğunu belirten Önder, “Burası artık bir bölge fuarı olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla burası artık İzmir merkezine hitap etmekten biraz daha öteye gitti, Ege bölgesinin okurlarını da ağırlayan bir fuar olma yolunda. Bu bizim için elbette çok sevindirici” dedi.

“YAYIMCILIK İKTİSADİ OLARAK ZOR BİR İŞ”

Yayıncıların ekonomik krizi doğrudan hissettiklerini ifade eden Öder, yoğun katılıma rağmen kitap satışlarında gözle görülür bir azalma olduğunu söyledi. Türkiye’deki yayıncıların krizi kitap fiyatlarına yansıtmamaya çalıştığını aktaran Öder, “Yayıncılık iktisadi olarak zor bir iş, 6 aylık dönüşlerle paranızı geri alabildiğiniz bir iş. Bu nedenle fuarlar yayıncılara taze kan sağlamış oluyor, birebir okurla buluşabiliyor, herhangi bir aracı kurum olmuyor ve doğrudan okura kitabını sunabiliyor. Bu krizin satışlara yansımalarını da görebiliyoruz. Örneğin; geçen sene bir okur 3-4 kitap alabiliyorken, bu sene yaptığımız anketlerden görüyoruz ki bu rakamlar bu yıl biraz daha düşmüş durumda. Bu yıl yoğun ziyaretçi katılımından bahsettik; ama aynı artışın satışlara yansımadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“KÜLTÜR PARK’TA KALMAK İSTİYORUZ”

Öder, bu yıl yapılan yerel seçimler öncesinde kentte tartışılan önemli sorunlardan birinin de Kültür Park’ta fuarcılık yapılması olduğunu söyledi. Şehir merkezlerinde kurulan fuar alanında kalmak istediklerini dile getiren Öder, “Yaklaşık 4 sene önce, fuarın 20. yılında bizim yeni yapılan fuar alanına gitmemiz söz konusuydu ve biz şirket olarak buna ayak direttik. Çünkü Kültür Park çok özel bir yer. Türkiye’nin hiçbir yerinde böylesi bir durum söz konusu değil. Şehrin bu kadar merkezinde, böyle bir parkın içinde, hayatın içinde bir fuar alanının olması, çok rastladığımız bir durum değil. Burası tam da şehrin kalbinde, İzmir için istediğimiz yerde. İnsanlar bir kere değil, defalarca gelebiliyorlar merkezde olduğu için fuara. Bundan dolayı biz 4 yıldır yerimizi koruyoruz, yeni yönetimle de anlaşıp, burada kalmaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FUARI 512 BİN 743 KİŞİ ZİYARET ETTİ

24. İzmir Kitap Fuarını, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6 artış göstererek 512 bin 743 okur ziyaret etti. Bu yıl, fuara okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 53 artış göstererek 48 bin 548’e ulaştı.

FUARIN SON GÜN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İzmir Kitap Fuarına son gününde de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sevdikleri yazarları görebilmek, sohbet edebilmek ve kitaplarını imzalatabilmek için saatlerce girişte kuyrukta bekleyen her yaştan ziyaretçi, amacına ulaştı. Ailelerin çocuklarıyla geldiği fuarda çocuk kitapları da ilgi gördü. Kitap için sıra bekleyenler ise durumdan şikayet etmedi. Fuarın uzun sürmesini istediklerini belirten Oğuz Üstünel, “Sırada bekliyoruz, yoğun bir ilgi var. Ama içeriye gireceğiz. Fuarın süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biraz daha uzun olabilir çünkü yetmiyor” dedi. Fuara kızının istediği kitapları almak için geldiğini belirten İsmail Bağcı, “Sabah kalktık, kızımla birlikte fuara geldik. Kitap için beklenir, kitap için beklemek güzel bir olay” diye konuşurken kızı Nehir Bağcı ise “Kitapları seviyorum, Sıra ve kalabalık var ama değer” ifadelerini kullandı. Muğla’nın Fethiye ilçesinden fuara gelen Fatih Berk Can, “Kitap okumayı seviyoruz ve kitapları merak ediyoruz” dedi. Fuarda test kitapları da öğrencilerin tercihi olurken, Şeyma Nur Taş, “Genellikle test kitabı almak için geldim. Ama her tür kitap var. Burada olmak çok güzel” şeklinde konuştu. Fuara Aydın’dan geldiğini ifade eden Sude Arslan ise test kitaplarını ucuz bulduğu için bol alışveriş yaptığını belirtti. (KÜLTÜR SERVİSİ)