ÇGD, 2018 yılının başarılı gazetecileri ödüllerini açıkladı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2018 yılının başarılı gazetecileri ödüllerinin sahiplerini açıkladı. İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü Tamer Arda Erşin'in Evrensel'de yayınlanan ve 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin töreninde Hava Kuvvetleri Komutanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununun kafa tokuşmasını gösteren fotoğrafa verildi.

Haber Ödülü, “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberiyle Hürriyet Gazetesi Muhabiri Dinçer Gökçe'ye verildi. Gökçe haberinde İstanbul’da bir kamu hastanesinde, çocuk yaşta hamile olduğu tespit edilen 115 çocuk için hiçbir işlem yapılmadığını duyuruyordu.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ise “Geliyorum diyen facianın belgesi”, “TCDD raporları bakanı yalanladı!” haberleriyle Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Alican Uludağ'a verildi. Haber Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasındaki ihmaller zinciri ve sorumsuzlukları ele alıyordu.

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nün sahibi eğitimde laiklik karşıtı politikaları teşhir eden “Sarıklı cüpppeli ders”, “Bakanlığın tarikat itirafı” “Yine tarikat yine istismar” haberleri için Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ozan Çepni'ye verildi.

Rafet Genç Haber Ödülü'nün sahibi ise “Bitmeyen rant projeleri”, ”SGK’yı batırdılar”, “Peki bunlar da mı ekonomik saldırı”, “Yandaşa güzellik, İstisna rantı: 11.4 milyar” ve “Kayırmanın soyağacı” haberiyle Birgün Gazetesi muhabiri Nurcan Gökdemir oldu.

Behzat Miser Kent Haber Ödülü Haber Türk Muhabiri Öznur Karslı'ya, Röportaj Ödülü işçi direnişlerini ele alan “Direnenler” röportajlları nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Ataol Behramoğlu, Hilal Köse ve Vedat Arık'a verildi.

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü, Evrensel'de yayınlanan “Komutanın Cumhurbaşkanı torunuyla selamlaşması” fotoğrafı nedeniyle Tamer Arda Erşin'e verildi. Fotoğraf 24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'te yemin töreni sıradında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün Erdoğan’ın 12 yaşındaki torunu, Berat Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile kafa tokuşturmasını konu alıyordu. Fotoğraf asker-siyaset ilişkilerinin geldiği noktayı, Türkiye’de parlamenter rejim yerine tek adam iktidarının kurulduğu günü simgelemesiyle ödüle layık görüldü.

Fotoğraf: Tamer Arda Erşin

Erdoğan: Ülkemize bedeller ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz

Karikatür Ödülü çocuk gelinleri konu alan karikatürü nedeniyle Ahmet Aykanat'a, Televizyon Haber Ödülü “İhalesiz İthal Et” haberiyle Fox Ana Haber'den Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun, Ömür Dikme'ye, Televizyon Program Ödülü: Halk Tv'de Medya Mahallesi'ni sunan Ayşenur Arslan'a Radyo Program Ödülü Kafa Radyo'dan Nihat Sırdar ve Güçlü Mete'ye, Yerel Medya Ödülü Batman Çağdaş Gazetesi muhabirleri Barış Arslan ve Reşat Yiğiz'e, Dayanışma Ödülü ise Cargıll İşçileri'ne verildi. (Ankara/EVRENSEL)