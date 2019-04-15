Pamukkale yolunu 'özel mülk' diyerek kapattılar

Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale’ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından trafiğe kapatıldı. Güvenlik şeridiyle yolu kapatarak üzerine "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asan grup, yolun kamulaştırılmasını ve paralarının ödenmesini istedi. Belediye ve jandarma yetkilileriyle görüşen grup, ikna edilince 2 buçuk saat sonra yolu ulaşıma açtı.

Yolu kapatan grubun avukatı Ülkü Aytan, Pamukkale girişindeki Akköy Kavşağı’ndan Pamukkale yönüne doğru kara yolunda 3 bin 500 metrekare alanın 45 hak sahibine ait olduğunu söyleyip jandarma ekiplerine belgeleri gösterdi.

Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA

Daha sonra olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Pamukkale’ye ulaşımı sağlayan kara yolu, vatandaşlar ikna edilerek 2 buçuk saat sonra açıldı. (Denizli/DHA)