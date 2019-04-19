TBMM 23 Nisan'da açılıyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından açılışı üst üste 2 kez ertelenen TBMM, çalışmalarına 23 Nisan'da başlayacak.

23 Nisan günü ise TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile bir araya gelecek. Grup toplantılarının yapılmayacağı ve sadece aç-kapa yapılacak Genel Kurulda, parti genel başkanları konuşma yapacak. Ardından Meclis hafta içinde de çalışma yapmayarak, 30 Nisan salı gününden itibaren çalışmalarına başlayacak.

Yerel seçimlerden 1 hafta sonra, 9 Nisan’da çalışmaya başlaması planlanan Meclisin açılması İstanbul’da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan’a ertelenmişti. 16 Nisan'da ise İstanbul'da oy sayımının bitmemesi nedeniyle 1 hafta daha ertelenmişti. (HABER MERKEZİ)

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