Meclis çalışmaları bir kez daha ertelendi

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İmamoğlu: Milletin seçtiği belediye başkanıyım, maçlara gideceğim

Ekrem İmamoğlu, derbi öncesi bir kulüp yetkilisinin kendisini arayarak "Tehdit unsurları var. Gelmeniz doğru değil" dediğini söyledi.