15 Nisan 2019 14:13

Meclis çalışmaları bir kez daha ertelendi

İstanbul'da AKP'nin itirazlarıyla yerel seçimlerde oy sayımının sürmesi nedeniyle TBMM çalışmaları ertelendi.

Meclis çalışmaları bir kez daha ertelendi

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlar ve oy sayımının sona ermemesi gerekçesiyle Meclis çalışmaları 1 hafta daha ertelendi.

    Mutabakata göre yarın grup toplantıları yapılmayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Salı günü çalışmaya başlayacak.

    Yerel seçimlerden 1 hafta sonra, 9 Nisan’da çalışmaya başlaması planlanan Meclisin açılması İstanbul’da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan’a ertelenmişti. (HABER MERKEZİ)

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