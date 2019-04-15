15 Nisan 2019 14:13
Meclis çalışmaları bir kez daha ertelendi
İstanbul'da AKP'nin itirazlarıyla yerel seçimlerde oy sayımının sürmesi nedeniyle TBMM çalışmaları ertelendi.
Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA
İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlar ve oy sayımının sona ermemesi gerekçesiyle Meclis çalışmaları 1 hafta daha ertelendi.
Mutabakata göre yarın grup toplantıları yapılmayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Salı günü çalışmaya başlayacak.
Yerel seçimlerden 1 hafta sonra, 9 Nisan’da çalışmaya başlaması planlanan Meclisin açılması İstanbul’da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan’a ertelenmişti. (HABER MERKEZİ)
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