İzmitlilerin gündemi İstanbul: AKP rant sağlayan yeri bırakmıyor

Metin DOĞAN

Hasan KARTAL

Kocaeli

Kocaeli’de 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde büyükşehir dahil toplamda 13 belediyenin hepsini AKP aldı. Bu yerel seçimde CHP, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i İzmit ilçe için aday gösterdi ve Hürriyet seçimleri kazandı, mazbatasını da dün aldı.

Kocaeli İzmit’te vatandaşlara yerel seçimleri, sonrası tartışmaları ve görüşlerini sorduk. İzmitliler, kendi ilçelerinin sorunları ile ilgilenirken AKP’nin Türkiye genelinde kan kaybetmesinin nedenini ekonominin kötü gidişatına bağlıyor. Ayrıca İzmitlilerin gözleri kulakları İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Zira, oyların hâlâ sayılmaması, sürecin bu kadar uzaması ‘Neler oluyor’ sorusunu doğuruyor.

‘SÜREÇ UZADIKÇA AKP ZARARLI ÇIKAR’

İlk olarak görüştüğümüz Hakan Bayram isimli yurttaş, “Seçimi kaybetmelerinin nedeni halkı dışlamaları, AKP büyük bir oy potansiyelini kaybetmek üzere, aksi takdirde Hükümet de elden gider. Ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerekiyor” dedi. Sürecin uzamasının AKP’ye zarar vereceğini düşünen Bayram, “İstanbul’da ne yapmak istiyorlar anlamıyorum. Bu şekilde halkı kendilerine düşman ediyorlar, ben şahsen seçimi Millet İttifakının kazandığını düşünüyorum. İzmit’in kaybedilmesi zaten bekleniyordu, Nevzat Doğan’ın belediyeciliği kötüydü ve CHP’nin adayı kuvvetliydi” ifadelerini kullandı.

Muhammet Araz ise seçimlerin şeffaf ortamda yapılması gerektiğini düşünüyor. “Devlet kendi seçmeninin oyunu koruyup, sayamıyorsa onların sorunu” diyen Araz, “Biz hayatımıza devam ediyoruz. Bence değişim iyidir, hak vermek gerekir. Seçmenin tercihine saygı duyulmak zorunda, devleti halk oluşturur halkın iradesine de saygı duyulmalı. Bir ülkeyi 5 saate sayarken İstanbul’u kaç gündür sayamadılar, devlet ders çıkarmalı” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar AKP’ye oy verdiğini söyleyen Cebrail Akkaya ise, yenilginin kabullenilmemesinden şikayetçi. “AKP’nin itiraz etmesi yanlış bir şey, ben bu zamana kadar AKP’ye oy verdim ama yenilgiyi kabul etmiyor, insanların hakkını vermiyorlar” diyen Akkaya, “17 yıldır iktidardalar, karşılarında birileri olmalı. Tek başına olan bir iktidardan Türkiye’ye hayır gelmez” ifadelerini kullandı.

‘MAZBATAYI VERSİNLER, HERKES RAHATLASIN’

Halkın ders verdiğini düşünen başka bir vatandaş ise adını vermek istemiyor. İstanbul’da net bir tablonun oluşmuş olmamasını eleştiren vatandaş, “Seçimin başa baş gitmesi iki taraf açısından da bir mesaj olarak değerlendirilmeli. Seçim şeffaf bir şekilde sonuçlanmalı, burada karar mercii YSK’dir” dedi. İzmit için “Benim istediğim bir sonuç çıktı” diyen başka bir vatandaş ise, değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. Fatma Hürriyet Kaplan’dan Kocaelispor’a destek bekleyen vatandaş, “İstanbul’u 2023’e kadar saysalar İmamoğlu kazandı. Rant sağlanan yeri bırakmama peşindeler. İstanbul çok büyük bir rant kapısı. Artık versinler mazbatayı, herkes rahatlasın” dedi. Partili cumhurbaşkanının insanları kutuplaştırdığını düşünen vatandaş, “A Haber’i izliyoruz, ülke sanki San Francisco! Ülkede açlık yok, yoksulluk yok. Ama soğan olmuş 7 lira, patates 5 lira!” dedi.

Derviş Kaya ise AKP’nin itirazlarının doğru bir karar olduğunu düşünüyor. Kaya, “İstanbul’da seçim sonuçları karışık, hırsızlık var. Ya bir kez daha seçime gidilmeli ya da tüm oylar bir kez daha sayılmalı” dedi. Kaya, AKP’nin mültecilerden dolayı güç kaybettiğini öne sürdü. Bu kaybın, patates soğan fiyatlarının artması ile alakası olmadığını söyledi.

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