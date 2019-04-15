KESK İstanbul Şubeler Platformu: Halkın iradesine saygı istiyoruz

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Eğitim Sen 3 No’lu Şube’de bir araya gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’ya ve KHK’lilere mazbata verilmemesine tepki gösterdi. “Halkın iradesine saygı istiyoruz, başkanların mazbatalarını verin” pankartının asıldığı şube binasında yapılan açıklamada, seçimler sonucunda ortaya çıkan halk iradesine saygı gösterilmesinin gerektiği vurgulandı.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına basın açıklamasını Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak okudu.

Ayfer Koçak açıklama öncesi, Urfa Viranşehir’de inşaatta çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiren KHK’li Eğitim Sen üyesi Aslan Durman’ı andı.

“AÇIK BİR GASP”

Seçimlerden ağır yenilgiyle çıkan AKP’nin İstanbul’da bıkkınlık verircesine defalarca sayım işlemi yaptırdığına dikkat çeken Koçak, “Buna rağmen istediği sonucu elde edemeyince tekrar tekrar sayım itirazlarıyla AKP hem kendisini hem de tüm ülkeyi traji komik, köyden indim şehre filminin bir parçası haline getirmiştir. İleri sürülen iddialar, “darbe girişimi” vb. gerekçeler bu itirafta dile getirdikleri seçim sonucunun kabul edilmemesi ve mümkünse kendinden olmayanın seçme/seçilme hakkının gasp edilmesi amacının gerçekleştirilmesi içindir” dedi.

Ayfer Koçak, “YSK’nin ‘Aday olmasında sakınca yoktur’ diye onay verdiği, AKP’nin KHK’ler eliyle hukuksuzca ihraç ettiği, çoğu da üyemiz olan, kamu emekçisi adaylardan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilen onlarca kişiye mazbatasının verilmemesi açık bir hak gaspıdır. Vatandaşların seçme-seçilme hakkının elinden alınmasıdır” diye konuştu.

“HALK İRADESİNE SAYGI DUYULMALI”

“Neresinden baksak bakalım bir hukuksuzluk ve gaspla karşı karşıyayız” diyen Koçak, “İktidar ve YSK ülkeyi daha fazla germemelidir. Seçimler üzerinde oynanan oyun demokrasi ile bire bir bağlantılıdır. Seçimlerin yok sayılması demokrasinin tamamen rafa kaldırılması anlamına gelmektedir. KHK gerekçesiyle mazbataları ellerinden alınan seçilmişlerin hakları geri verilmeli” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)