İnşaatta çalışan KHK'li öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Urfa'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edildikten sonra inşaatta çalışmaya başlayan Aslan Durman, çalıştığı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çökme sonucu iki işçi de ağır yaralandı.

Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Göktepe mahallesinde tadilat halindeki 2 katlı evin çökmesi sonucu 3 işçi göçük altında kaldı. KHK ile ihraç edilen Aslan Durman (40) yaşamını yitirirken, Mehmet Durman ve Ahmet Sert ağır yaralandı. Yaralı işçiler Viranşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Eğitim Sen UIrfa Şubesi Twitter'dan yaptığı açıklamayla iş cinayetinde yaşamını yitiren Aslan Duran’ın KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğu duyurdu. Açıklamada, “Haksız, hukuksuz bir şekilde 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Aslan Duran inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesinde bekletilmektedir. Ailesine, Eğitim-Bilim Emekçilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİİ)

Haksiz,hukuksuz bir şekilde 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Aslan DURMAN inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesinde bekletilmektedir. Ailesine, Eğitim-Bilim Emekçilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. pic.twitter.com/66KzBaE2nX — egitimsen urfa (@EgitimsenUrfa) 14 Nisan 2019