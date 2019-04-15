Ayhan Barut'tan atama çağrısı: Üretim için kamuya atama istiyoruz

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılında istihdam edeceğini duyurduğu 5 bin kişilik kadro listesinde ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin bulunmamasına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı için sadece bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur ve 300 şoför istihdamı için duyuru yaptığın aktaran Barut, “Yaklaşık 2 yıldır söz verildiği halde 10 bin 551 ziraat, gıda ve su ürünü mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin ataması niye yapılmıyor?” diye sordu. Sayılan meslek gruplarının tarımsal üretimin en önemli paydaşları olduğunu dile getiren Barut, hükümetin tarım politikalarını değiştirip ulusal bir tarım politikası için bu atamaları yapmasını istedi.

“ÜRETİCİ ÜRETEMEZ, YURTTAŞ TÜKETEMEZ HALE GELDİ”

Derin bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye'de işçisinden esnafına, sanayicisinden çiftçisine, emeklisinden memuruna dek herkesin büyük bir çıkmaza girdiğini anlatan Barut, “Esnafımız siftahsız dükkan kapatırken, asırlık firmalar iflasa sürüklenirken, milyonlarca insanımız işsizliğe mahkum edilirken, mazot, gübre, tohum, sulama bedelleri, elektrik ve zirai ilaç fiyatları almış başını gitmişken, üretici üretemez, ürettiğinden para kazanamaz ve yurttaşlarımız da tüketemez hale gelmişken biz asla susmayız. Ülkemizi yangın yerine çeviren bu acı tabloyu ancak daha çok üretim ve iş alanları yaratarak tersine çevirebiliriz. Burada tarım sektörü çok önem taşıyor” dedi.

“DERHAL ATAMA İSTİYORUZ”

Üreticinin yüzünün gülmesi için, ulusal bir tarım politikasına ihtiyacımız olduğunu dile getiren Barut, “Acilen tarımsal üretim planının yapılması gerekiyor. Gelin tarımı içinde bulunduğu çıkmazdan el birliğiyle kurtaralım. Bunun bir yolu da tarımın en önemli paydaşları olan ziraat, gıda ve su ürünü mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin kamuya yeteri kadar atanmasından geçiyor” diye konuştu. Geçmiş dönemin Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yaklaşık 2 yıl önce kamuya 10 bin 551 atama sözü verdiğini hatırlatan Barut, “Niye kamuya ziraat, gıda ve su ürünü mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin ataması yapılmıyor? Tarımın en önemli paydaşları olan bu meslek gruplarımız üvey evlat mı? Derhal atama istiyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” dedi. (Adana/EVRENSEL)