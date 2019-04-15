Dolar yeni haftaya 5.80 TL'den başladı (15 Nisan 2019)

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan "reform paketi"nin beklentileri karşılamaması nedeniyle TL'de satış baskısı sürüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82'yi aşan TL, günü 5.75'ın hemen üzerinde tamamlamıştı.

TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Dolar/TL bugün saat 10:17 itibarıyla 5.7907 seviyesinde. Aynı saatte avro/TL 6.5565'te. (EKONOMİ SERVİSİ)