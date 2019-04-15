Finlandiya seçimlerinde aşırı sağcı parti ikinci oldu

Finlandiya'da yapılan genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SDP) oyların yüzde 17,7'sini alarak birinci oldu. Aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ise yüzde 17,5'le seçimi ikinci tamamladı.

Gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek isimlerin belirlendiği seçimde, hiçbir parti 200 sandalyeli mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

SDP'nin oyların yüzde 17,7'sini aldığı seçimin sürprizi, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi oldu. 2015 seçimindeki başarısını artıran parti, seçimi ikinci olarak tamamladı.

Merkez sağ çizgideki Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 17, Merkez Parti yüzde 13,8, Yeşiller yüzde 11,5, Sol Koalisyon yüzde 8,2'sini aldı.

Öte yandan, dört yıl önceki seçime göre milletvekili sayısını en çok artıran partiler Yeşiller ve SDP oldu.

Gerçek Finler Partisi, geçen dönemde de koalisyon ortağı olmuş ancak söylemleri tepki çekince hükümet krizi yaşanmıştı. Gerçek Finler Partisi'nden bakanlar, partilerinden ayrılarak hükümette kalmış ve bu sayede hükümet dağılmaktan kurtulmuştu.

4,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Finlandiya'daki seçimde katılım yüzde 72 olarak açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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