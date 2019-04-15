15 Nisan 2019 09:30
Malatya Arguvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dönemde Malatya Arguvan'da yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. Saat 07.41'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Fotoğraf: DHA
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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