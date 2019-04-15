Malatya Arguvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)

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