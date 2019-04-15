15 Nisan 2019 07:42

ODTÜ Rektörü Kök'e göre iptalin sorumlusu "LGBT, Marksist gruplar"

ODTÜ Rektörü Prof. Mustafa Verşan Kök'e göre 33. Bahar Şenliğinin iptal edilmesinin sorumlusu "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplar."

ODTÜ Rektörü Kök'e göre iptalin sorumlusu "LGBT, Marksist gruplar"

 

Fotoğraf: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

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    "Olanak yok" diyerek 33. Bahar Şenliği'ni iptal eden ODTÜ Rektörü Prof. Mustafa Verşan Kök, şenliğin iptalinin sorumlusunun "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplar" olduğunu öne sürdü.

    Sözcü'den Deniz Zeyrek'e mesaj gönderen Kök, şenlikle ilgili "Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ile Devrim Stadı konserleri dahil her konuda anlaştıklarını" ancak daha sonra UGT'nin "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiğini" söyledi.

    Kök, "Tüm alanları istediler. İsteklerinin maliyeti 1 milyonun üstünde. Traktör bile istediler" derken yönetimde hiçbir zaman yasakçı tutumlarının olmadığını savundu.

    ODTÜ Rektörü, şenlik organizasyonuna destek açıklaması yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e de "Şenlik desteğinden önce belediye olarak yapmaları gerekenleri yapsa çok mutlu oluruz" sözleriyle tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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