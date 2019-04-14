Îsmaîl Dîndar, Diyarbakır'da "Çocuk ve Edebiyat" söyleşisinde konuştu

"Çocuk ve Edebiyat" söyleşisinde konuşan Dîndar: Çocuk edebiyatı çocuğun eğitiminde önemli bir yer tutuyor

Diyarbakır'da Eğitim-Sen 2 No'lu şubede yazar, Îsmaîl Dîndar'ın katıldığı "Çocuk ve Edebiyat" söyleşisi düzenlendi. Dîndar söyleşi sonrası Morî Yayınevi tarafından çıkan son kitabı "Xwezî bi Wan Rojan" adlı kitabını da imzaladı.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Dîndar, çocuk edebiyatının dilin gelişiminde ve çocuğun eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek "Öyleki; çocuk zihinsel, piskolojik anlamda bu çağda karşılaştığı edebi metinlerin etkisinde kalarak kişilik bulmaktadır. Kelime haznesi kendini ifade etme yeteneği, yaratıcılığı, bu dönemde aldığı eğitim ve karşılaştığı edebi değerlerle yakından ilgilidir." dedi. Kısa bir dönem olan çocukluk dönemi için hazırlanan eserlerin bilimsel, insani değerleri de içermesi gerektiğini vurgulayan Dîndar, etkinliğin sonunda, son kitabı "Xwezî bi Wan Rojan" adlı kitabını okuyucuları için imzaladı. (Diyarbakır/EVRENSEL)