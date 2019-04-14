Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." denildi. (AA)