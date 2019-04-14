"İnsanın Yeni Gündemi" sergisi Akbank Sanat’ta başladı

Akbank Sanat, yeni medya ve dijital sanata odaklanan “İnsanın Yeni Gündemi / The New Human Agenda” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide; Alex Verhaest, Gaetan Robillard, Larissa Sansour, Lawrence Lek, Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol ve teamLab’in eserleri yer alıyor.

İnsanın Yeni Gündemi, insan zihni, onun becerileri, güdüleri, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki konumlanışı ve bununla nasıl baş ettiği gibi insana dair sorular üzerine spekülatif sanatsal ve bilimsel araştırmalar içeriyor. Yuval Noah Harari’nin kitabı “Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi” içinde bir bölümden adını alan sergi, insanın olası geleceğinin tasarımı ve bundan sonra çabasının ne için olacağı gibi temel bir konuyla ilgileniyor. Sergi bu bağlamda insanın küresel boyuttaki güç savaşı ile ilgilenmekle kalmıyor, dijital sanat teknolojilerinin ve insan davranışını temel alan sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi bilgisayar tabanlı platformların, mevcut güç mekanizmalarını anlamak ve dönüştürebilmek için nasıl kullanılabileceğine dair sorular soruyor.

“İnsanın Yeni Gündemi / The New Human Agenda” sergisi; söyleşi, atölye ve performanslar eşliğinde 25 Mayıs’a kadar devam edecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)