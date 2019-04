Şener Şen: Hayatı anlamlı hale getirmenin çaresini oyunculukta buldum

Usta Sanatçı Şener Şen, kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, başarıya ulaşmış kişilere Aydın Doğan Vakfı tarafından verilen “2019 Aydın Doğan Ödülü”nün sahibi oldu. Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen törende Şener Şen ödülünü, Vakfı Kurucusu Aydın Doğan’ın elinden aldı. Burada konuşan Şener Şen, ödülün verilmesinde katkısı bulunan seçici kurula, vakfa ve törene katılanlara teşekkür etti.

Şener Şen, oyunculuğun tuhaf bir meslek olduğunu ifade eden Şen “Diğer insanlar tek bir karakterle tüm hayatını sürdürürken oyuncuda bir farklılık var. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Zengin, fakir, serseri, iyi ya da kötü olabiliyorsunuz. Hayatı daha anlamlı ve renkli hale getirmenin çaresini oyunculukta buldum. Mesela son filmimde zengin bir iş adamını oynuyorum. Halen devam eden tiyatro oyunu Zengin Mutfağı’nda da zengin bir adama hizmet eden bir aşçıyı oynuyorum. Vallahi keyifli bir şey. Üstelik yaptıklarınıza karşılık bir de ödül veriyorlar. Ben daha ne isterim?” dedi.

‘ÖRNEK ALINACAK BİR SANATÇI DURUŞUNA SAHİPTİR’

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de bu yıl ödülü usta sanatçı Şen’e takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, “Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne, adını altın harflerle yazdırmış, genç sinema sanatçılarına, her rolüyle ilham vermiş, sanatının her köşesini, müthiş bir titizlik ve ciddiyetle icra etmiştir. Canlandırdığı her karakteri, tıpkı bir roman kahramanı gibi unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır. Oynadığı her karakter Türk toplumunun kolektif hafızasında çok önemli yer almıştır.” ifadelerini kullandı.

Şener Şen'in üstün yetenekli bir sanatçı olduğunu sözlerine ekleyen Boyner, "Aynı zamanda örnek alınacak bir sanatçı duruşuna sahiptir. Üstlendiği tüm rolleri, kendi ideallerini ve iyi film tutkusuna uygun olduğu için seçmiş, en önemlisi de insanların sevgi ve saygı içinde yaşamasına katkı sağlayacak işlerde yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu. (İstanbul/AA)