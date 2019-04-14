Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i nerede yazdığı bulundu

İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in ünlü piyesi Romeo ve Juliet’i yazdığı Londra’daki adresi tespit edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, tiyatro tarihçisi Geoffrey Marsh bir dizi tarihi delili karşılaştırarak, Shakespeare’in 1597-1598 yıllarında Londra’da yaşadığı adresi buldu.

On yıl süren bir araştırma sonucunda Marsh, Shakespeare’in adresini Londra’nın doğusundaki Bishopsgate semtinde, Great St Helen's caddesi 35 numara olarak belirledi. Shakespeare’in Romeo and Juliet oyununu yazdığı sırada yaşadığı düşünülen adreste bugün iş merkezi bulunuyor.

Shakespeare kaleme aldığı 37 tiyatro eseri ve 154 şiirle İngiliz ve dünya edebiyatının klasikleri arasında yer alıyor. İngiliz edebiyatçının, 1585 - 1612 yıllarında Londra’da farklı adreslerde yaşadığı biliniyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)