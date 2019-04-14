Esenyurt'ta konuşan İmamoğlu: Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı konuşmada, Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesi üzerine başlayan tartışmalara yanıt verdi. İmamoğlu, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim kardeşim" dedi.

Konuşmasında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seslenen İmamoğlu, "Siz de, sizi arayanlara telefonunuzu kapatın. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın ve YSK olarak görevinizi yapın, süreci normalleştirin" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçmene teşekkür mitinglerini sürdürüyor. Esenyurt ilçesinde halkla buluşan İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"AYRIŞTIRICI DİLDEN UZAK DURACAĞIZ"

"Ayrıştırıcı dilleri toplumdan uzak tutacağız. Seçimden önce söylediğim gibi herkes bizim hemşerimiz. Kimseyi birbirinden ayırt etmedik. Yukarıdan aşağıya oy tarifi yaparak herkes bölmeye çalıştı. Alanda görüyorum. Her siyasi görüş, her etnik köken var. Böyle bir unsuru yakalamadığımız takdirde bu milletin huzurunu bozarlar. Buna müsaade etmeyeceğiz."

"Her partinin oyunu aldım. Sadece CHP'nin İYİ Parti'nin değil. AK Partili, HDP'li, MHP'li, SP'li kardeşimin de oyunu aldım. Herkes bu toprakların teminatıdır. Kürt kardeşim de Türk kardeşim de bu toplumun teminatıdır. Bu toplumda bir arada yaşayacağız. Anlı şanlı bayrağımızın altında hep birlikte mutlu yaşayacağız."

"FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINA DA GİDECEĞİM

"Neymiş İmamoğlu niye maça gitmiş? Vallahi gülünecek. Ben seçimden önce bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaştım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim kardeşim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir"

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"VER MAZBATAYI İŞİMİZ VAR"

"Süreci uzattıkça problem çıkıyor. Verin mazbatayı bakalım işimize. Bu toplumun büyük bir yoksulluğu, işsizliği var mı? Okullarda, özellikle Esenyurt'ta büyük bir eğitim sorunu yaşamıyor muyuz? Sokaklarda, mahallelerde güvenlik sorunu yaşıyor muyuz? Çocuk yaşlara kadar uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar sorunu yaşıyor muyuz? Bırakın seçimi, görevimizi verin işimizi yapalım."

"Büyükçekmece'de taşıma oy varmış? Yeni seçilmiş olsa tamam. Hasan Akgün 30 yıldır başkanlık yapıyor. Uydura uydura bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Değerli polisimi, devletimin güvenlik memurlarını yormasınlar. Bir partinin grubu pelikanmış kuşmuş beni ilgilendirmiyor. Başarısız oldular diye bir milletin geleceğini tehlikeye sokmasınlar."

"Ekrem İmamoğlu ile cumhurbaşkanı çalışabilir miymiş? Benimle kim çalışamamış ki? Kapısını kapatsa penceresinden, penceresini kapatsa bacasından girerim. Benim huyumu biliyorlar. Cumhurbaşkanı ile anlaşırım diye korkuyorlar. Kendim için değil 16 milyon için istiyorum. Yorulduk. Bağıran çağıranlardan yorulduk. Konuşurken bile çocuklarımızın beni dinlediğini biliyorum.” (HABER MERKEZİ)

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