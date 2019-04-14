Venezuela’da Bolivarcı Ulusal Milis Gücü mensubu sayısı 2 milyonu aştı

Venezuela'da hükümetin seferberlikte ve olağanüstü durumlarda silah altına almak için oluşturduğu Bolivarcı Ulusal Milis Gücü mensuplarının sayısı, 2 milyonu geçti.

AA'nın haberine göre başkent Caracas’ta eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e karşı gerçekleştirilen ve 48 saat süren darbenin bastırılmasının 17’nci, Bolivarcı Ulusal Milis Gücünün kuruluşunun 10’uncu yıldönümü nedeniyle cumartesi günü tören düzenlendi.

Kent merkezinde askeri geçitlerin yapıldığı Kahramanlar Meydanı’nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, toplamda 2 milyon 199 binden fazla mensuba ulaşan Bolivarcı Milis Gücünün temsilcileri yemin etti.

Törende yaptığı konuşmada milis sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Maduro milislerin ülkedeki barışın korunmasında önemli yer tuttuğunu belirtti.

"HALK ÜLKESİNİ SAVUNACAK"

Bolivarcı Milislerin sayısındaki artışa dikkat çeken Maduro, halkın ülkesini her şart altında savunacağını gösterdiğini söyledi. Maduro ayrıca Bolivarcı Milislere, silahlı kuvvetlerin anayasadaki konumu kapsamında kimlik kazandırılması için Kurucu Meclis’ten çalışma yürütmesini istedi.

Eski Devlet Başkanı Chavez’e karşı 11 Nisan 2002’de gerçekleştirilen ve 13 Nisan’da Venezuela halkının desteği ile sona eren 48 saatlik darbeye de değinen Maduro, bu olayın Latin Amerika tarihindeki ilk medyatik darbe olduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)

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