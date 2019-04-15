"Birlikte harekete geçersek kıdem tazminatımıza el koyamazlar"

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Hükümetin kıdem tazminatının fona devrini, zorunlu bireysel emeklilik sistemini ve vergilerin artırılmasını içeren “reform” paketine tepkiler sürüyor. İzmir’de görüştüğümüz işyeri temsilcileri ve işçiler hükümetin ellerinde kalan son hakları da gasbederek sermayeye peşkeş çekmek istediğine dikkat çekerek, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

DERİTEKS Sendikası Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, AKP’nin ekonomi politikalarının artık yavaş yavaş çökmeye başladığını söyleyerek, “Özellikle şu asgari ücretten ek vergi kesilmesi, verginin tabana yayılması doğrudan dolaylı vergilerin artması, zaten geçimini zar zor sağlayan işçiler, emekçiler için çok daha kabul edilemeyecek süreçtir. Bireysel emekliliğin zorunlu kılması, işçilerin son hakkı olan kıdem tazminatının fona devredilmesiyle patronlara çok daha fazla kıyak işçilerin de alacaklarının vereceklerinin olmadığı bir sisteme doğru gidildiğini gösteriyor” dedi. Kıdem tazminatının fona devredilmesinin iş güvenliğinin ortadan kalkması demek olduğunu belirten Cihan İşçi, şunları söyledi: “Peki ne yapmak lazım? Sendikalar genel kurulda aldığı kararları uygularsa aynı EYT’lilerin seçim günü AKP’ye vurduğu tokat gibi ikinci ve daha büyük bir tokat meydana gelir ve AKP artık sonsuza kadar kıdem tazminatını raftan kaldırır.”

"1 MAYIS’TA ÇAĞRIMIZ OLMALI"

Yaklaşan 1 Mayıs’ta alanlarda da bu taleplerin öne çıkarılması gerektiğini söyleyen İşçi, “Bu 1 Mayıs’ı kitlesel ve birlik içinde kutlayabilirsek tüm ülke çapında, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı bir mücadele ağı örebilirsek, 1 Mayıs’ın gerçek anlamda da gücü ve işçilerin gücü ortaya çıkar. Örneğin İzmir’de konfederasyon ve sendika gözetmeksizin ‘kıdem tazminatımıza dokundurmayız’ pankartı ile yürüyüş yapılabilir, 1 Mayıs öncesi emekçi semtlerde ve organize sanayide kıdem tazminatına ilişkin aydınlatma faaliyeti yürütüp 1 Mayıs’a çağrımızı da bu yönde yapabiliriz. Bize düşen son hakkımız olan kıdem tazminatını kimseye yedirmemek. Bu 1 Mayıs’tan başlayarak yeni reform politikalarını engelleyecek bir halk hareketi, bir işçi hareketi örersek damat istediği kadar konuşsun o reform hiçbir zaman uygulanmaz” diye konuştu.

"İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENEREK MÜCADELE ETMESİ"

İşçi Sedat Sadak ise açıklanan reform paketi ile gündeme gelen konuların daha önceden de tartışıldığını ancak her defasında işçilerin tepkisi ile karşılaşıp ertelediğini hatırlattı. Açıklanan paketin seçim öncesi konuşulduğunu ancak bilerek bekletildiğini belirten Sadak, şöyle devam etti: “Çünkü seçimden çok daha büyük yaralar alacaklardı. Bizim anladığımız ve araştırdığımız kadarıyla bireysel emeklilik diye anlattıkları şey işçiden kesilen paranın bittiği ana kadar emeklilik sistemi. O para fonda biriktiriliyor, o biriken para borsaya yatırılıyor, batma ihtimali de var tabi.” Birikimlerine el koyulmasını engellemenin tek yolunun işçilerin örgütlenerek mücadele etmesi olduğunu söyleyen Sadak, “Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız” dedi.

Birleşik Metal-İş Schneider Fabrikası İşyeri Temsilcisi Atilla Mengeş de “Bireysel emeklilik sistemini devreye sokup kıdem tazminatı ile ilgili direkt SGK’yi de ortadan kaldırıp normal bankamatik emekliliği yaratmaya çalışıyorlar. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi ile ilgili zaten yıllardır bir para arayışları var. Bu parayı da işsizlik fonu gibi oradan bulmanın yolunu arıyorlar” diye konuştu.

"EMEĞİMİZİ FONA DEVREDEREK PATRONLARA KAYNAK YARATACAKLAR"

SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Edge Başak Gürkan da “Berat Albayrak patronlara yüzde 99’luk vergi indirimlerini yaparken her şekilde o açığı biz emekçilerden kapatacağını tahmin etmek zor değildi ki 2019 yılı vergi oranlarında kendilerince ufak tefek yapılan değişikliklerle bizim ücretlerimizden vergiye kesilen kısım bir önceki yıla oranla daha da artacak” dedi. Kıdem tazminatlarının fona devredilmesinin emekçilerin elinden haklarını alıp patronlara peşkeş çekmek anlamına geldiğini söyleyen Gürkan, şunları söyledi: “Bakan Albayrak kıdem tazminatını fona devredeceğiz bundan çalışanlar da faydalanacak, patronlar da faydalanacak, devletimizde faydalanacak derken niyetini açıkça ifade etmektedir. Bizim çalışarak biriken emeğimizi fona devredecekler ve patronlara ve devlete kaynak yaratacaklar. Elbette haklarımıza yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz. Kazanılmış haklarımızı korumak için tüm emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

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