KESK ve Amed İhraçlar Platformundan mazbata tepkisi

Diyarbakır’da KESK ve Amed İhraçlar Platformu, 31 Mart yerel seçimi sonrası KHK’li belediye başkan adaylarına mazbatalarının verilmemesine tepki göstermek amacıyla “KHK’lar onurumuzu ve irademizi gasbedemez” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Polisin, Ofis semtindeki AZC Plaza’nın önüne izin vermemesi nedeniyle açıklama Sanat Sokağı’nda yapıldı.

YSK, AKP’NİN ÇIKARINI GÖZETİYOR

Amed İhraçlar Platformu adına açıklamayı yapan Aziz Turay, “YSK’nin ‘aday olmasında sakınca yoktur’ diye onay verdiği, AKP’nin KHK’ler eliyle hukuksuzca ihraç ettiği, çoğu da üyemiz olan kamu emekçisi adaylardan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilen onlarca kişiye mazbatasının verilmemesi açık bir hak gasbıdır. Yurttaşların seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasıdır.” dedi. Milletvekilliği seçimi sonrası KHK ile ihraç edilenlerin seçilmelerinin önünde engel olmadığının içtihat altına alındığını hatırlatan Turay, “Kanunlar bu kadar açık ve netken seçimden sonra hangi sebeple YSK kural değiştirdi? Çok açık ki YSK yetkisini aşmıştır” ifadelerini kullandı. YSK’nin verdiği kararın demokrasi ve hukuka darbe vurduğunu belirten Turay, YSK’nin AKP’nin çıkarını gözettiğini söyledi.

HUKUK DIŞI UYGULAMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ

AKP’nin demokrasi, hukuk üstünlüğü ve özgürlükler alanında sicilinin bozuk olduğunu belirten Turay, hukuk dışı dayatmaları kabul etmeyeceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Halkın sandıktan çıkan iradesini hiçbir geçerliliği olmayan bahanelerle kendi yaptıkları anayasaya, yasalara ve demokrasi teamüllerine ters düşerek tanımama yoluna girdiğini üzülerek gözlemliyoruz. AKP’nin bu demokrasi, hukuk dışı dayatmaları ve halkın iradesini tanımama girişimlerini asla kabul etmiyoruz. Bu yöndeki antidemokratik çabalara karşı en geniş demokrasi cephesiyle en güçlü biçimde mücadele etmenin toplumsal görevimiz olduğunu belirtmek istiyoruz. Toplumsal uzlaşı ve kalıcı barışın yolu buradan geçmektedir.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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