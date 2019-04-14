İzmir-İstanbul Otoyolu için zeytinlik alana asfalt tesisi izni verildi

Metehan UD

İzmir

Şimdiye kadar yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olan İzmir-İstanbul Otoyolu için son olarak Aliağa'daki zeytinliklerle kaplı tarım arazisine asfalt tesisi kurulması izni verildi.

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan İzmir-İstanbul Otoyolu Projesi hukuk dinlemeden ilerleyişi sürdürülüyor. İzmir Valiliği, yap-işlet-devret modeli ile yapımı devam etmekte olan otoyol projesi için bir başvuruya daha "ÇED gerekli değildir" kararı verdi. Otoyolun Menemen-Aliağa-Çandarlı kısmının ihalesini alan İKA İzmir Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş'nin başvurusu kabul edildi. Projeye göre Aliağa'nın Aşağışakran Mahallesi Ilıca mevkisinde kalan 3008, 3009, 3010 ve 3011 numaralı parsellere 2 adet asfalt plent, 2 adet mekanik plent tesisi kurulacak.

"ZEYTİNLİK VASFI KALMAMIŞ"

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni planında tarım arazisi olarak kayıtlı. Üzerinde zeytinlik ağaçların bulunduğu parseller yine zeytin ağaçları ile dolu tarlalarla çevrili. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yazısında parsellerin zeytinlik vasfı olduğu kabul edilirken kamulaştırma ile birlikte bu vasfını yitirdiği ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un uygulanamayacağı belirtiliyor. Tesisten saatte 100 kilogramın üstünde toz yayılacak.

ZEYTİNLERİN KESİLMESİ "MİLLİ GELİŞİME KATKI"!

Proje dosyasında başvuru ile ilgili “İzmir’in ulaşımda duyduğu ihtiyacın giderilmesi aşamasında kullanımı gerekli olan agrega üretimi ve bunların yol yapımında kullanılmasıyla sektörel gelişim ivmesi ve milli gelişme kapsamında katkı sağlamayı hedeflemektedir" ifadeleri yer alıyor. Valilik yakın zamanda aynı otoyol projesi için zeytinliklere komşu parsellere 2 adet kalker taşı kırma-eleme tesisi açılması için onay vermişti.

700 BİN ZEYTİN AĞACI KESİLDİ

Daha önce projeyle ilgili açıklamalarda bulunan dönemin Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yol yapımı sırasında 700 bin zeytin ağacının kesildiğini belirterek yol için “Otoyolun tarım alanlarına en az zarar vermesi için dağlardan alternatif güzergahlardan geçirilmesi önerilerimiz dinlenmedi. Türkiye topraklarının tarıma en elverişli, zeytin gibi kutsal bir bitkinin ülkemizdeki en kaliteli yetiştiği bölge işgal altında” ifadelerini kullanmıştı.

İzmir-İstanbul otoyolunun çevreye zararı büyüyor