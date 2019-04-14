Kadıköy'de acil servisi su bastı, hastalar tahliye edildi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar ve yakınları bahçeye çıkarıldı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini etkili olan dolu yağışının ardından su bastı.
Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sırlarında yolda biriken su acil servisinin içine dolmaya başladı. Acil Servisin hasta kayıt ve bekleme salonunu su basması sonrası hastalar ve yakınları bahçeye çıkarıldı.
Hastanenin temizlik işçileri suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su tahliye edildi. (İstanbul/DHA)
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