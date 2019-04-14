Tutuklu gazeteci Sıddık Damar: Rehin tutuluyorum

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansının (DİHA) muhabiri Sıddık Damar, sosyal medya paylaşımları ve sokağa çıkma yasağı devam ederken Kürt illerinden yaptığı haberlerden dolayı 30 Nisan 2018’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 12 aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Damar, denetimli serbestlik hakkından yaralanabilmek için mahkemeye başvurduğunu, mahkemenin de bu kararı yerinde bulduğunu söyledi. Fakat cezaevi idaresi Damar’ın denetimli serbestlik hakkında yararlanmasına izin vermiyor.

"ADALET RAFA KALDIRILDI"

Silivri Cezaevinden gazetemize mektup gönderen Damar, cezaevinde yaşadıklarını şu sözlerle aktarı:

“12 aydır Silivri Cezaevi’ndeyim. Aslında Silivri Kampüs Cumhuriyeti demek daha doğru olur. Nedenini sorarsanız eğer burada Anayasa, hak, hukuk, adalet rafa kaldırılmış. Yasalar tanınmıyor, mahkeme kararları rafa kaldırılıyor. Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi hakkımda karar verirken ‘denetimli serbestlik hakkından yararlanabilir’ dedi. Cezam 1 yılın altında kalmasına rağmen denetimli serbestlik hakkıma el konulmuştur. Cezaevi bu gerekçeyi ise şöyle açıklıyor: ‘Kurumumuza geldiği günden itibaren örgütle bağlantılı olduğu ve bu nedenle taraflı koğuşta kalmayı beyan ettiği için…’ Bu gerekçeyle açık cezaevi ve denetimli serbestlikten yararlanma talebim reddedildi. İdarenin hakkımda vermiş olduğu kararın yasal olmadığını ve açık cezaevi, denetimli serbestlik hakkımdan yararlanabileceğim tarafıma bildirildi. Üzerinden iki ay gibi bir süre geçmesine rağmen Silivri 5 No’lu Cezaevi L Tipi Kapalı Cezaevi İdaresi bu hakkımı gasp etmiş, görmezden gelmiş ve beni resmen rehin tutmuş durumda.” (İstanbul/EVRENSEL)