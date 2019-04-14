14 Nisan 2019 12:23

ABD'den S-400 tehdidi: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu

S-400 krizine dair konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye bunu kaldıracak durumda değil.

ABD'den S-400 tehdidi: Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu

Fotoğraf: Kayhan Özer/AA

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    ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı John Sitilides, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD tarafından yaptırımlar getirileceğini belirterek, "Trump, Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bunu kaldıracak durumda değil" dedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Stratejist John Sitilides, Amerika'nın Sesi'ne konuştu. 

    "TÜRKİYE YAPTIRIMLARI KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL"

    Sitilides, ABD ile Türkiye arasında yükselmeye devam eden S -400 krizine ilişkin, ekonomik ambargonun yolda olduğunu belirterek “Başkan Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir” dedi.

    "TÜRKİYE SON 20 YILIN EN ZAYIF DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

    Sitidiles "Kontroldan çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapınızda. Bence ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Sitilides, ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili “Amerika ve Türkiye hatta birçok açıdan NATO ittifakı ve Türkiye, kendi hedeflerine ulaşmak için birbirlerinden uzaklaşan yollara yönelmişe benziyor. İkili ilişkiler açısından bakarsak Amerika ve Türkiye’nin amaçlarının ve değerlerinin artan biçimde farklılaştığını görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da farklı hedeflerin peşindeler… Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümetinin ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Kimsenin fikri olduğunu da sanmıyorum" dedi.

    "S-400 KIRMIZI ÇİZGİDİR"

    Suudi Arabistan’ın S-400 satın almaya yönelik adımlarını da değerlendiren Sitilides, "Hindistan gibi Amerikan teknolojisini tehlikeye sokmayacak ülkelerin S-400 alımlarını, Amerika bir dereceye kadar görmezden gelmeye hazır. Ancak Suudi Arabistan bir başka konu. Zira yanı başındaki İsrail’de Amerikan F-35’leri var. Bence ister Suudi Arabistan’da, ister Türkiye’de konuşlu olsun F-35 teknolojisini tehlikeye sokacak her türlü S-400 sistemi Amerika’nın kırmızı çizgisidir, hiçbir müttefikimizin geçmemesini tercih ederiz. Ülkelerin savunma hedefleri için başka çözümler bulmaya çalışmaya hazırız. Ancak F-35’lere karşı S-400’ler, hangi ülkede olursa olsun Amerika’nın kırmızı çizgisidir." diye konuştu.

    "TÜRKİYE'NİN S-400 SİSTEMİNİ NATO'NUN KULLANIMINA AÇMASI MÜMKÜN DEĞİL"

    Türkiye’nin S-400 sistemini alıp NATO’nun isteği doğrultusunda kullanıma açma olasılığının da sorulduğu Sitilides, "Bence mümkün değil" yanıtını verdi. Sitidiles şöyle devam etti:

    "Bu, Putin ile Erdoğan arasında gelişen ilişkinin olağandışı biçimde ihlali anlamına gelir. Bu alışverişin temelinde Vladimir Putin’in S-400 teknolojisini tehlikeye atmayacağı ve NATO’nun hizmetine açmayacağı konusunda Erdoğan’a olan güveni var. Ki biz, Rusya’nın S-300’leri ve daha eski teknolojilerini başarıyla inceledik. Rusya uçaksavar ve füzesavar sistemlerin ihracatında sözü geçen bir ülke olmak istiyor. Ve bence S-400’lerle de Amerikan üretimi Patriotlarla ya da olası başka ülke sistemleriyle rekabete girmek istiyor. Bu yüzden hayır, askeri benzerlik anlamında Putin, S-400'lerin liste başı kalmasını istiyor. Ayrıca Rusya, uçaksavar füzesavar sistemlerini geliştirmek isteyen her ülke için S-400'lerin Amerikan Patriotlarına tercih edilebilecek derecede iyi bir sistem olduğunu düşünüyor. Yani aslında burada iki silah üreticisinin basit bir rekabeti de mevcut ve eğer Türkiye, Rusya’nın zirve teknolojisi olan S-400'lerle ilgili anlaşmasını ihlal ederse, bu Rusya-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir kırılmaya neden olur. O nedenle kimsenin S-400’lerle ilgili böyle bir yöne kayacağını sanmıyorum.(DIŞ HABERLER)

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