Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve nefrete teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından Kartal Adliyesi'ne getirilen Sönmez, serbest bırakıldı.

Sönmez, serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından "Sabahın 3 lerinde benim de kapım çalındı, nezarette ağırlandım, ifade sonrası serbestim. Arayan, ilgilenen herkese teşekkürler. Bu su hiç durmaz" ifadeleriyle duyurdu.

Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesi attığı "Çarşı başladı, devamı geliyor, hele ki tribünler bugün çok şenlenecek" notuyla paylaştığı video nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirten Sönmez, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını bu twite bina etmişler. Neresinde hakaret var benim yazdıklarımın? Video zaten ortalıkta. CB'ye hakaret edeceğim de ne olacak? Bizim derdimiz demokrasi katliyle. Hala gece 3'te evden yazar götürülüyor. Dünya bunu konuştu, İyi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.

Sönmez, Sözcü'nün "Yeni havalimanı milli geliri azaltacaktır" haberini alıntıladığı tweetindeki "TC tarihinin en ahmak projesi Yeni Havalimanı için, her satırına imza atılacak bir Ege Cansen yazısı. Okumadan geçme" ifadesinin ve İleriHaber'in "Erdoğan: Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, işte seçimlerde filan falan, Allah selamet versin hemen anında sendika değiştirmeler şunlar bunlar, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil" haberini alıntıladığı tweetindeki "Gemiyi terk eden edene. Birkaç aya görün neler olacak, neler. Yolcudur Abbas" ifadesinin de soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti.

Soruşturma dosyasına koydukları twitlerden biri de bu.

İnanabiliyor musunuz?Bununla halkı kin ve nefret..kışkırtma vs vs vs. https://t.co/5vCzsjK0mF