Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve nefrete teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından Kartal Adliyesi'ne getirilen Sönmez, serbest bırakıldı.

SÖNMEZ: BU SU HİÇ DURMAZ

Sönmez, serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından "Sabahın 3 lerinde benim de kapım çalındı, nezarette ağırlandım, ifade sonrası serbestim. Arayan, ilgilenen herkese teşekkürler. Bu su hiç durmaz" ifadeleriyle duyurdu.

Sabahın 3 lerinde benim de kapım çalındı, nezarette ağırlandım, ifade sonrası serbestim

Arayan, ilgilenen herkese teşekkürler.

Bu su hiç durmaz — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 14 Nisan 2019

Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesi attığı "Çarşı başladı, devamı geliyor, hele ki tribünler bugün çok şenlenecek" notuyla paylaştığı video nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirten Sönmez, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını bu twite bina etmişler. Neresinde hakaret var benim yazdıklarımın? Video zaten ortalıkta. CB'ye hakaret edeceğim de ne olacak? Bizim derdimiz demokrasi katliyle. Hala gece 3'te evden yazar götürülüyor. Dünya bunu konuştu, İyi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını bu twite bina etmişler.

Neresinde hakaret var benim yazdıklarımın?

Video zaten ortalıkta.

CB'ye hakaret edeceğim de ne olacak?

Bizim derdimiz demokrasi katliyle.

Hala gece 3'te evden yazar götürülüyor.

Dünya bunu konuştu,İyi mi oldu? https://t.co/1I3Ngwew09 — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 14 Nisan 2019

Sönmez, Sözcü'nün "Yeni havalimanı milli geliri azaltacaktır" haberini alıntıladığı tweetindeki "TC tarihinin en ahmak projesi Yeni Havalimanı için, her satırına imza atılacak bir Ege Cansen yazısı. Okumadan geçme" ifadesinin ve İleriHaber'in "Erdoğan: Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, işte seçimlerde filan falan, Allah selamet versin hemen anında sendika değiştirmeler şunlar bunlar, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil" haberini alıntıladığı tweetindeki "Gemiyi terk eden edene. Birkaç aya görün neler olacak, neler. Yolcudur Abbas" ifadesinin de soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti.

Soruşturma dosyasına koydukları twitlerden biri de bu.

İnanabiliyor musunuz?Bununla halkı kin ve nefret..kışkırtma vs vs vs. https://t.co/5vCzsjK0mF — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 14 Nisan 2019

Mustafa Sönmez'in gözaltına alındığını Gazeteci Ayşenur Arslan, sosyal medyadan duyurmuştu.

Mustafa Sönmez TÜRKİYE UYURKEN bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe “sosyal paylaşımlar”! — Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) 14 Nisan 2019

Gazeteci Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Sönmez'in 13 Nisan'da Beşiktaş Çarşı'da çektiği videoda yer alan sloganlar nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Sönmez'in seçim öncesi ve sonrası yayınladığı tweetlerinin de soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti. Yarkadaş, isnatlar arasında "cumhurbaşkanına hakaret"in yanı sıra, "halkı kin ve nefret"e sevk etme suçlamasının da olduğunu ifade etti.

Ekonomist @mustfsnmz az önce Kartal Adliyesi'nde getirildi. Sönmez, hem dün gece hem de seçim öncesi ve sonrası yayınladığı twitlerden dolayı suçlanıyor. İsnatlar arasında Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra, halkı kin ve nefrete sevk etmek de var. Sönmez'in onlarca twiti dosyada — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 14 Nisan 2019

SÖNMEZ'İN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Sönmez'in gözaltına alınması haberi büyük tepkiyle karşılandı.

Ülkeyi krize, batağa sürükleyip, sonra da hiçbir tedbir almayanlar, herkesin susup bir kenarda durmasını istiyor. Mustafa Sönmez'i fikirlerini söyledi diye sabahın 3.50'sinde gözaltına alan ülkede fikir özgürlüğü, demokrasi, hukuktan bahsedene gülerim. @mustfsnmz 'i bırakın. — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) 14 Nisan 2019

İktisatçı ve gazeteci Mustafa Sönmez’in sabaha doğru gözaltına alınmasının nedeni @AysenurArslantv ‘ye göre, “sosyal paylaşımları” imiş. Bir iktisatçının krizin sorumlularını eleştirmesinden daha doğal ne olabilir? @mustfsnmz ‘i bırakın, krizi büyütmeyin — Kadri Gürsel (@KadriGursel) 14 Nisan 2019

Tabi tutmayan ekonomik paketlerin bedelini birilerinin ödemesi lazım. Damat ödeyecek değil ya... Mustafa Sönmez’in yaptığı size ayna tutmaktı, çirkinliğiniz size de fazla gelmeye başladı, değil mi? https://t.co/QAm6l1V0ud — Fehim Taştekin (@fehimtastekin) 14 Nisan 2019

Ekonomik ve sosyal gerçekleri tüm çıplaklığıyla yazan Mustafa Sönmez'in gözaltına alınması iktidarın faşizan politikalarının bir parçasıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile benzeri demokratik etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. pic.twitter.com/qDHHjaHCJy — KESK (@KESK1995) 14 Nisan 2019

Mustafa Sönmez Nokta dergisi, Cumhuriyet, Yurt , Sözcü ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Hürriyet Daily News'de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazan Sönmez, Merkezi Washington’da olan Al-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016’da başladı. Artı TV’de her hafta Salı günleri saat 18’de yayımlanan Ekonomi Politik programı ise Ekim 2017’de başladı.

Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır. Sönmez Türkiye ekonomisi üzerine 30'a yakın kitap yayımladı. (HABER MERKEZİ)