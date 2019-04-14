14 Nisan 2019 09:30
Son Güncellenme Tarihi: 14 Nisan 2019 15:26

Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı.

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Gözaltına alınan İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Fotoğraf: MA

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    İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve nefrete teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından Kartal Adliyesi'ne getirilen Sönmez, serbest bırakıldı. 

    SÖNMEZ: BU SU HİÇ DURMAZ

    Sönmez, serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından "Sabahın 3 lerinde benim de kapım çalındı, nezarette ağırlandım, ifade sonrası serbestim. Arayan, ilgilenen herkese teşekkürler. Bu su hiç durmaz" ifadeleriyle duyurdu.

    Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesi attığı "Çarşı başladı, devamı geliyor, hele ki tribünler bugün çok şenlenecek" notuyla paylaştığı video nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirten Sönmez, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını bu twite bina etmişler. Neresinde hakaret var benim yazdıklarımın? Video zaten ortalıkta. CB'ye hakaret edeceğim de ne olacak? Bizim derdimiz demokrasi katliyle. Hala gece 3'te evden yazar götürülüyor. Dünya bunu konuştu, İyi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.

    Sönmez, Sözcü'nün "Yeni havalimanı milli geliri azaltacaktır" haberini alıntıladığı tweetindeki "TC tarihinin en ahmak projesi Yeni Havalimanı için, her satırına imza atılacak bir Ege Cansen yazısı. Okumadan geçme" ifadesinin ve İleriHaber'in "Erdoğan: Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, işte seçimlerde filan falan, Allah selamet versin hemen anında sendika değiştirmeler şunlar bunlar, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil" haberini alıntıladığı tweetindeki "Gemiyi terk eden edene. Birkaç aya görün neler olacak, neler. Yolcudur Abbas" ifadesinin de soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti. 

    Mustafa Sönmez'in gözaltına alındığını Gazeteci Ayşenur Arslan, sosyal medyadan duyurmuştu. 

    Gazeteci Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Sönmez'in 13 Nisan'da Beşiktaş Çarşı'da çektiği videoda yer alan sloganlar nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Sönmez'in seçim öncesi ve sonrası yayınladığı tweetlerinin de soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti. Yarkadaş, isnatlar arasında "cumhurbaşkanına hakaret"in yanı sıra, "halkı kin ve nefret"e sevk etme suçlamasının da olduğunu ifade etti. 

    SÖNMEZ'İN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

    Sönmez'in gözaltına alınması haberi büyük tepkiyle karşılandı.

    Mustafa Sönmez Nokta dergisi, Cumhuriyet, Yurt , Sözcü ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Hürriyet Daily News'de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazan Sönmez, Merkezi Washington’da olan  Al-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016’da başladı. Artı TVde her hafta Salı günleri saat 18’de yayımlanan Ekonomi Politik programı ise Ekim 2017’de başladı.

    Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır. Sönmez Türkiye ekonomisi üzerine 30'a yakın kitap yayımladı. (HABER MERKEZİ)

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