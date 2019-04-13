Fransa'da on binlerce sarı yelekli yasağa rağmen sokaklara çıktı

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini dile getirmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı protestoya dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 22. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Polis sarı yeleklilere biber gazıyla saldırırken; 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, eyleme katılarak sarı yeleklilere destek verdi.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde eylem yapması yasaklanan sarı yeleklileri Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutmaya çalıştı.

Lille, Lyon ve Toulouse kentlerinin merkezlerinde de eylemlere izin verilmedi.

Toulouse'da yasağa rağmen sokağa çıkan sarı yeleklilere polis saldırdı. Eylemde 23 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi ağır yaralandı.

Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Montpellier gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.

Ülke çapında düzenlenen eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 31 bin kişi, sarı yeleklilere göre ise 80 bin 500 kişi katıldı.

EYLEMLERDE 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı yeleklilerin eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken bine yakın kişi hapse mahkum edildi. (Paris/AA)

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