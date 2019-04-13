Cezayir'de yargıçlar cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edecek

Cezayir'de yaklaşık bin kadar üyesi bulunan muhalif “Özgür Yargıçlar Birliği”, halkın Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devletin zirvesindeki müttefiklerinin de görevi bırakması yönündeki talebine destek amacıyla “4 Temmuz'daki seçimleri boykot edeceklerini” duyurdu.

Cezayir'de yaklaşık iki ay önce başlayan halk hareketinin ardından kurulan muhalif Özgür Yargıçlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir değişikliğin yapılmadığı mevcut seçim yasası çerçevesinde 4 Temmuz'da planlanan cumhurbaşkanı seçimini boykot kararı aldık. Sonuçları başından belli bu seçimlerde yalancı şahitlik yapmayı da reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu arada, başkentte yüzlerce hakim ve avukat Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması talebiyle cüppeleriyle yürüyüş yaptı.

Adalet Bakanlığı önünde toplanan hakim ve avukatlar, "hukukun bağımsızlığı" ve "Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması" yönünde slogan attı.

Cezayirli Avukatlar Sendikası Üyesi Sadık Şahib, yürüyüşün Özgür Yargıçlar Birliğinin kararını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, hukukçuların “Cezayir'de yargının bağımsızlığına ilişkin” taleplerinde haklı olduğunu ifade etti.

Cezayir Barolar Birliği, “rejimin halkın taleplerine karşı olan ısrarı nedeniyle” 17 Nisan'da grev kararı aldığını duyurmuştu.

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YARGININ BAŞI İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Öte yandan Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Cezayir Milletvekili Abdülvehab bin Zaim, Anayasa Konseyi Başkanı'nı istifaya çağırdı.

Cezayir'de bağımsızlık savaşını yürüttükten sonra siyasi hayata atılan ve rejimin partisi olarak tanınan Ulusal Kurtuluş Cephesinden (FLN) Milletvekili Zaim, ülkedeki yargının en üst makamı Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'a hitaben bir mektup yazdı.

Mektubunda Zaim, Cezayir'de Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in göreve gelmesi ve 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olmasına rağmen devam eden krize çözüm için Bilayz'ı istifaya davet etti.

Bilayz'ın istifa etmesi halinde geçici cumhurbaşkanının bu makama üzerinde uzlaşının sağlanacağı bir kişiyi atayabileceğini kaydeden Zaim, “Bu sayede halkın taleplerinin karşılık bulacağını ve halkın yeni cumhurbaşkanını kendi sorumluluğu dahilinde, özgür biçimde seçebileceğini” iddia etti.

Anayasaya göre geçici cumhurbaşkanının istifası halinde bu makamın görevini anayasa konseyi başkanı üstleniyor.

Fotoğraf: AA

CEZAYİR'DE DÜN YİNE YÜZ BİNLER SOKAĞA İNDİ

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, eylemler sekizinci cumasında dün yüz binlerin katılımıyla devam etti.

“Güç” diye isimlendirdikleri, ordu, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının oluşturduğu derin devlete tepki gösteren Cezayirliler, Buteflika döneminden kalma tüm isimlerin görevden alınması için “Hepsini temizleyin” diye slogan attı.

Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun müdahalesi sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. (Cezayir/AA)

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