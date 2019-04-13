İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanlığı görevini devretti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve önceki dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, düzenlenen tören ile yeni seçilen belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'a görevi devretti.

Beylikdüzü Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde İmamoğlu, Çalık’a mührü teslim etti. Gözünün arkada kalmadığını söyleyen İmamoğlu’ya üzerinde Arapça “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” yazılı bir tablo hediye edildi.

Törenin ardından belediye binasının önünde toplanan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Görevi devretmek bir sorumluluktur, vazifedir. Ben mutlu bir şekilde görevi devrediyorum. Görev devri yapılacak, Allah'ın izniyle, milletin verdiği kararla biz Saraçhane'de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız” dedi.

“KOLTUK SEVDASINI ANLAMIYORUM”

Hükümete göndermede bulunan İmamoğlu, “Başkalarının koltuk sevdasını ben anlamıyorum. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde aldığı oylarla çekişmeli bir yarıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde SHP ve Doğru Yol Hükümeti ve karar verici kişiler hiç tereddüt duymaksızın size, Büyükşehir Belediye Başkanlığını devretti mi? Etti. İki, 2002'de sizin başkanlığınızda bütün Türkiye'de seçimi kazandınız, yine aynı dönemin karar vericileri, siyasi partileri, siyasiler hiç kimse bir şey dedi mi? Hayır. Görev size verildi mi? Verildi. Bu kadar net” dedi.

Hakkının yenmesine izin vermeyeceğini de ifade eden Ekrem İmamoğlu, “Görevi teslim alacağım. Beylikdüzü halkının huzurunda söz veriyorum, hakkını yemediysem kardeşim, kimseye hakkımı da yedirtmem. Hep birlikte büyük işleri başaracağız” diye konuştu.

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Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

“İMAMOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA MAZBATASINA KAVUŞACAK”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu’nun önümüzdeki hafta başında mazbatasına kavuşacağını söyledi.

Tüm Bel-Sen heyetini ağırlayan Kaftancıoğlu tebrikleri kabul etti. Kaftancıoğlu’ya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da eşlik etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, “Ne yazık ki iktidar partisinin bazı mensupları, sandıktan çıkan iradeyi tanımıyor, halkla inatlaşıyor. Milli iradeye saygı duymayan, oturdukları koltuktan kaybettikleri halde kalkmak istemeyenler süreci uzatıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar sonucun değişmeyeceğini en az bizim kadar onlar da biliyor. Önümüzdeki hafta başında bu süreç sona erecek, Ekrem İmamoğlu mazbatasına, 16 milyon İstanbullu da belediye başkanına kavuşacak” dedi.

Fotoğraf: AA

CHP'Lİ ÖZTRAK: HİLEYİ ELİNDE GÜCÜ OLAN YAPAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bnasın toplantısı düzenleyerek seçimlerde hile yaptıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. YSK'ye mazbata çağrısını hatırlatan Öztrak, “İstanbul'un kazananı Ekrem İmamoğlu'dur” dedi.

Maltepe’de AKP ve MHP’lilerin sayımı engellemesine de tepki gösteren Öztrak, “YSK haksız hukuksuz zorbalıklarla süreci geciktirmek isteyenlere meydan vermemelidir” dedi.

Sandıklarda hile olduğu iddialarına da tepki gösteren Öztrak, “Sarayın kibirlisinden, ağzı bozuk bekçisinden başka kimse hile yapmaz” dedi. (HABER MERKEZİ)